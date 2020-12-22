FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankaların kredi faiz oranları... 22 Aralık 2020 Salı ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!

Bankaların kredi faiz oranları... 22 Aralık 2020 Salı ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 07:54 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 22 Aralık 2020 Salı güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? 22 Aralık 2020 Salı bankaların güncel kredi faiz oranları.

Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, zor durumda kalan vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketleri kampanyalarından faydalanmak istiyor. 22 Aralık 2020 Salı bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Koronavirüsten dolayı evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.İşte en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

en uygun taşıt kredisi veren bankaları güncel taşıt kredisi faiz oranlarını

22 ARALIK 2020 SALI BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen kişilerin araştırmalarına yardımcı olmak adına 22 Aralık 2020 Salı Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları haberimizde...

güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

22 ARALIK 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.65

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

22 ARALIK 2020 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

22 ARALIK 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.52 (Yeni yıl kampanyası)

Taşıt kredisi: 1.48

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

en uygun konut kredisi faiz oranları!

22 ARALIK 2020 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

22 ARALIK 2020 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.09

İhtiyaç kredisi: 2.0

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.41

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09

22 ARALIK 2020 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

22 ARALIK 2020 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.50

Konut kredisi: 1.49

Faiz artınca krediler de artar mı... Uzman yorumladı: Faiz artarsa ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi düşer mi yükselir mi?Faiz artınca krediler de artar mı... Uzman yorumladı: Faiz artarsa ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi düşer mi yükselir mi?
Bankaların çalışma saatleri 2020! Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte yeni banka çalışma saatleriBankaların çalışma saatleri 2020! Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte yeni banka çalışma saatleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
1000 TL başvuruları devam ediyor!1000 TL başvuruları devam ediyor!
Bankalar kaça kadar açık? Bankaların çalışma saatleriBankalar kaça kadar açık? Bankaların çalışma saatleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama
Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı
Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı
'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'
'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'
Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor
Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor
Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor
Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşten çıkarma yasağı son durum 2021... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi!
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Kısa Çalışma Ödeneği zammı 2021 son durum... Asgari ücret zammıyla Kısa Çalışma Ödeneği de artacak mı? 2021 kısa çalışma ücreti ne kadar?
Kısa Çalışma Ödeneği artacak mı?
İlave tediye ödeme tarihleri 2021... 2021 ilave tediye 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 4d işçiye 52 günlük ikramiye ödeme günü!
İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
Esnafa kira yardımı detayları 2020... Esnafa kira yardımı ne kadar ve ne zaman verilecek? Esnafa kira desteği şartları ve süresi nedir?
Tüm detaylarıyla esnafa kira yardımı!
Müzisyenlere para yardımı başvuru formu 2021... Müzisyen desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi!
Müzisyenlere para yardımı detayları!
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları 2021... Sosyal yardım paraları (3.faz) ne zaman yatacak? e-Devlet, T.C. pandemi yardımı sonucu öğrenme!
1000 TL başvuruları devam ediyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.