Bankaların kredi faiz oranları 26 Şubat 2021... İşte en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren bankalar ve faiz oranları!

Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, zor durumda kalan vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketleri kampanyalarından faydalanmak istiyor. Bankalar son yaptığı güncellemelerle kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Birçok banka kredilerinin faiz oranlarını artırırken bazı bankalar henüz bir değişiklik yapmadı. 26 Şubat 2021 Cuma bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Koronavirüsten dolayı evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde. İşte en uygun konut kredisi veren bankalar listesi. 26 ŞUBAT 2021 CUMA BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen kişilerin araştırmalarına yardımcı olmak adına Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları** haberimizde...

26 ŞUBAT 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI Ziraat Bankası Konut Kredisi: Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi şeklinde verilen kredilerden en çok alınan krediler şunlar: Konut kredisi: 1.52 Sıfır Konut Kredisi: 1.42 Ziraat Bankası Tüketici Kredisi: Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor. Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Kredisi olarak veriliyor. En çok kullanılan tüketici kredisi oranı ise; Tüketici ürün paketi: 1.64 Ziraat Bankası Taşıt Kredisi: Diğer taşıt kredisi ürün paketi, kaskolu, kaskosuz ve taşıt ürün paketi olarak farklı kategorilerde verilerek oranları değişiyor. Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64 Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66 Ziraat Bankası'nın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Kredi Hesaplama" başlığı altında yer alıyor. 26 ŞUBAT 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI Halkbank İhtiyaç Kredisi: Bankanın ihtiyaç kredi oranları; Maaşını Bankadan Alanlara Özel, Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi, Kamu Çalışanlarına Özel, Özel Sektör Çalışanlarına Özel, Halkbank Gayrimenkul İşyeri, Halkbank Gayrimenkul ve Hızlı Kredi kategorilerine göre değişiyor. Bu kredilerden en fazla tercih edilen Hızlı Kredi'nin oranı ise şöyle;

Hızlı ihtiyaç kredisi: 1.60 Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi: Halkbankası'nın taşıt kredi faiz oranları, aracın 0 ya da 2. el durumuna göre değişirken, ayrıca aracın 300 bin TL ile 750 bin TL arasında/üzerinde olma durumuna göre de değişebiliyor. Bankanın 300 bin TL altı araçlarda taşıt kredi oranları şöyle; Sıfır km taşıt kredisi: 1.58 el taşıt kredisi: 1.60 Halkbank Konut Kredisi: Halkbankası'nın konut kredisi faiz oranları Hesaplı Evim Konut Kredisi adıyla 1. el ve 2. el olarak değişirken, Halkbank Gayrimenkul Konut kredisi adı altında farklı kredi oranları da yer alıyor. Hesaplı Evim Konut Kredisi 1. el faiz oranı : 1.42 Hesaplı Evim Konut Kredisi 2. el faiz oranı : 1.47 Halkbankası'nın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Hesaplama Araçları" başlığı altında yer alıyor. 26 ŞUBAT 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI Vakıfbank Taşıt Kredisi: Bankanın taşıt kredisi kampanyası sıfır ve 2. el durumuna göre değişiyor. Sıfır taşıt kredisi: 1.48 İkinci el taşıt kredisi: 1.48 Vakıfbank İhtiyaç Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde bulunan ihtiyaç kredisi kampanyasının oranı aşağıda yer almaktadır. Vakıfbank'ın bu ihtiyaç kredisi dışında farklı faiz oranları uyguladığı; emekliye, avukatlara kamuya özel gibi birçok farklı ihtiyaç kredisi bulunuyor.