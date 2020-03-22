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Bankaların mesai saatleri değişti! Banka çalışma saatleri kaç oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2020 22:47 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği 6 bankanın koronavirüs salgını nedeniyle şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti. İşte 6 bankanın yeni çalışma saatleri.

Bankaların mesai saatleri değişti! Banka çalışma saatleri kaç oldu?

Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı.

Banka çalışma saatleri kaç oldu?

Kararda, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

Çalışma saatleri değişikliği TBB'nin tavsiye kararı

TBB'nin tavsiye kararının ardından altı banka gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.

Hangi bankalar 12'de açılıyor?

Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
iş bankası, koronavirüs,

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