'Elimde altın olsa' deyip açıkladı: 'Hızlı hareket' uyarısı

Altın yeni günde de düşüş ve dalgalı seyriyle dikkat çekti. Altın fiyatlarında yükseliş mi yoksa düşüş mü olacağı merak edilirken Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Hande Dağ

Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. Altın düşecek mi yükselecek mi sorusunun yanıtı araştırılırken uzman isimden kritik bir değerlendirme geldi. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen 'Elimde altın olsa...' diyerek yorumlarını aktardı.

"SAVAŞ AYRI BİR KONU"

TGRT Haber yayınında konuşan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen şu ifadeleri kullandı:

"Böyle risklerin arttığı bir ortam içerisinde altında genelde güvenli liman özelliği nedeniyle yükseliş görüyoruz. Fakat savaş ayrı bir konu. Çünkü savaşta nasıl evrileceği bilinmediği için piyasalarda nakde geçme eğilimi artıyor. Özellikle burada kredili işlemlerin kapandığını görüyoruz. Teminat tamamlama çağrıları oluyor. Bundan dolayı da eldeki varlıklar satılarak nakde dönülüyor. O yüzden de altın ve gümüş gibi kıymetli metaller tarafında, güvenli limanlar tarafında da satışların olduğunu görüyoruz. Geldiğimiz noktada savaş asıl belirleyici. Çünkü savaşla birlikte enflasyon riskinin arttığını görüyoruz ki enflasyonun da arttığını görüyoruz. İşte ABD'deki enflasyon gene beklentilerin üzerine çıkmış durumda. Bu da Fed'in ve dünya genelinde merkez bankalarının faizleri sabit bırakmasını hatta belki önümüzdeki dönemde eğer savaş devam ederse faizlerin artabileceği endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu da doların güçlenmesine, dolar endeksinin güçlenmesine yol açıyor. Bu da tüm varlık fiyatlarında satış baskısına yol açıyor maalesef.

Böyle bir ortam içerisinde savaştaki gerilim arttıkça, savaşın devam edeceğine yönelik endişeler arttıkça burada altın tarafında da satış baskısının arttığını görüyoruz. Son dönemde bir miktar alıcıların geldiğini görmüştük. Fakat yeniden özellikle ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinden sonra yeniden İran'a yönelik açıklamaları, yeniden savaşın başlayabileceğine yönelik endişeler burada o saydığım sebeplerden dolayı altın tarafında baskının artmasına yol açıyor. Çünkü nakde geçme eğilimi, özellikle kredili işlemlerin kapanması eğilimi artmakta.

"ALTIN TARAFINDAKİ BEKLENTİLER SAVAŞLA İLGİLİ BEKLENTİLERLE PAHALEL HAREKET ETMEKTE"

Peki nereye kadar düşüş olacak baktığımız zaman? Yani şu anda 4500 - 4550 dolar bandı önemli. Bu bandın üzerinde kalmaya çalışıyor, tutunmaya çalışıyor. Eğer bu bandın üzerinde kalabilirse yeniden yukarı yönlü eğilimi görebiliriz. Fakat şu anda bir şey söylemek zor. Çünkü bütün her şey altın tarafındaki beklentiler maalesef savaşla ilgili beklentilerle paralel hareket etmekte. Oradan gelecek açıklamalar önemli ama teknik anlamda 4500 - 4550 bandı önemli. Eğer bunun altında kapanışlar görürsek burada 4400 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali artmakta diyebilirim"

"BENİM ELİMDE ALTIN OLSA..."

"Elinde altın olan satmalı mı beklemeli mi ve elinde para olan altın almalı mı beklemeli?" diye kendisine yöneltilen soruya Ergezen şu şekilde yanıt verdi:

"Benim elimde altın olsa, ben şu anda bu seviyelerden elimdeki altını satmazdım. Dediğim gibi zaten destek seviyelerine gelmişiz. Burada nereyi konuşuyoruz? 4400'leri konuşuyoruz. Zaten çok kısa bir seviye. Eğer ben orta ve uzun vadeli yatırımcıysam ben bu seviyelerden elimdeki altını satmazdım. Açıkçası çok kısa vadeli yatırımcıysak da buralar dediğim gibi destek seviyesi. 4500 - 4550 bandı destek seviyesi. Buranın altındaki risk şu anda 4400 seviyesi olarak gözüküyor. Ben 4500'ün altındaki kapanışlar çok kısa vadeli bakan yatırımcılar için belki satıp 4400'leri bekleme eğer 4500 4550 bandının üzerine çıkarsa yeniden almak için denenebilir. Böyle bir yöntem izlenebilir.

Elimde nakit varsa altın alır mıyım? Şu anda baktığımız zaman enflasyonun yüksek gerçekleşmeye başladığını söyledik. Savaş devam ettikçe buradaki risk artıyor. Buradaki riskin en büyük sorunu faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı endişesi. Hatta belki de faizler artacak. Böyle bir ortamda dolar endeksi güçlü kalacağı için ons tarafında savaş bittikten sonra bir toparlanma görsek bile ben kalıcı bir yükseliş başlamasını çok fazla beklemiyorum. Bu nedir? İşte 5000 - 5200 dolar bandına doğru bir hareket olabilir. O zaman ben şöyle düşünüyorum... Alternatif getiriler bu sene altın ve gümüşe göre daha yüksek olabilir diye bakıyorum. O yüzden de ben elimde nakit varsa şu anda kenarda izlemeyi, savaş bitinceye kadar beklemeyi tercih ederim. Ya da bir miktar özellikle Borsa İstanbul tarafında belki eğer çok savaş nedeniyle düşüşler geri çekilmeler olursa burada yavaş yavaş pozisyonlanmalar denilebilir. Nakit ve mevduat şu anda ama savaş devam eden süreçte tüm yatırımcılar tarafından en tercih edilen nokta gibi durmakta.

Şunu unutmamaları gerekiyor yatırımcıların. Şu anda savaş nedeniyle piyasanın yönü belli değil. Yani çok beklenmedik sert satışlar da gelebilir ki savaş burada yeniden çatışmaların başlaması, savaşın şiddetlenmesi, piyasalarda satış dalgasına yol açabilir, tam tersi bugün bir anlaşma olabilir, bir anda yukarı doğru hareket edebiliriz. Böyle ortamlarda yatırımcının mümkün olduğunca sakin kalması, hangi yatırım aracına, yatırım enstrümanını hangi nedenle aldığını biliyor olması lazım. O zaman zaten böyle düşüşlerde bile rahat edersiniz. Çok fazla panik olmamak lazım. Çok hızlı hareket etmemek lazım. Çünkü böyle ortamlarda panik ve hızlı hareketler maalesef zarar etmeye de yol açıyor. O yüzden sakin kalabilmek önemli"

Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.579,31
6.580,17
% 0.17
16:52
Ons Altın / TL
204.173,57
204.230,96
% -0.04
17:07
Ons Altın / USD
4.478,07
4.478,70
% -0.08
17:07
Çeyrek Altın
10.526,89
10.758,58
% 0.17
16:52
Yarım Altın
20.987,99
21.517,16
% 0.17
16:52
Ziynet Altın
42.107,56
42.902,71
% 0.17
16:52
Cumhuriyet Altını
43.660,00
44.320,00
% -0.6
15:46
Satan zaten enayi silkeleme yapılıyor
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

