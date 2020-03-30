FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankaların şubat sonu kârı 15 milyar TL oldu

Bankaların şubat sonu kârı 15 milyar TL oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörünün Şubat sonu itibarıyla net kârı 15,13 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankaların şubat sonu kârı 15 milyar TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 4,9 artışla 4 trilyon 712 milyar 688 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, şubat ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, şubat sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 712 milyar 688 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 221 milyar 870 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 772 milyar 411 milyon lira, menkul değerler 711 milyar 310 milyon lira oldu.

2019 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 4,9, krediler toplamı yüzde 4,4, menkul değerler toplamı da yüzde 7,6 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,2 oldu.

Sektörün net kârı 15 milyar 130 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 sonuna göre yüzde 4,7 artışla 2 trilyon 687 milyar 886 milyon liraya yükseldi.

2019 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 3,9 artışla 511 milyar 346 milyon lira olurken, şubat itibarıyla sektörün dönem net kârı 15 milyar 130 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,71 seviyesinde gerçekleşti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
3 kamu bankasından yeni kredi desteği3 kamu bankasından yeni kredi desteği
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kar,

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim, motorine zam yolda

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim, motorine zam yolda

Asrın projesinde sona yaklaşıldı

Asrın projesinde sona yaklaşıldı

Kilosu 2 bin lira, yok satıyor

Kilosu 2 bin lira, yok satıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu hastalıklara sahip vatandaşlar 10 yılda emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip vatandaşlar 10 yılda emekli oluyor

Devletten çoçuk parası müjdesi! İşte şartlar!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

3 kamu bankasından 5 bin TL'nin altında geliri olanlara kredi paketi

3 kamu bankasından yeni kredi desteği

Kış lastiğini değiştirecek sürücülere 'Kovid-19' uyarısı

Araç sahipleri dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor

Koronavirüs sonrası fiyatı artan ete iki kat talep geliyor

Koronavirüs sonrası ona olan talep arttı

Evden çalışanlar internet trafiğini 3 kat artırdı

Evden çalışanlar internet trafiğini 3 kat artırdı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.