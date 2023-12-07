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Bankaya gitmekten vazgeçtik! Dikkat çeken araştırma: Mobil bankacılıkta lider Türkiye

07.12.2023 11:54 | Son Güncelleme:
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Türkiye mobil bankacılık işlemlerinde dünyada ilk sırada yer aldı. Yapılan araştırmanın sonucuna göre mobil bankacılık kullanım oranı Nisan 2022 ila Mart 2023 yılları arasında yüzde 83 seviyesinde kaydedildi.

Bankaya gitmekten vazgeçtik! Dikkat çeken araştırma: Mobil bankacılıkta lider Türkiye

Türkiye ve Nijerya, mobil bankacı oranının en yüksek olduğu ülkeler olarak ilk sırayı paylaştı. Nisan 2022 ile Mart 2023 arasında 56 ülkede gerçekleştirilen Statista Consumer Insights anketinden elde edilen verilere göre, her iki ülkede araştırmaya katılanların yüzde 83'ü işlemlerini bu şekilde gerçekleştirdiklerini söylüyor. Böylece mobil bankacılığın klasik bankacılığı geride bıraktığı gözlemlendi.

Araştırmaya katılım sağlayan Türk vatandaşlarının yüzde 50’sinin bankacılık işlemleri için dizüstü bilgisayar ve bilgisayar kullandığı, telefon bankacılığının ise ikinci en popüler seçenek olduğu belirtildi.

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ASYA ÜLKELERİNDE ORAN YÜKSEK

Endonezya, Güney Kore ve Singapur'da on kişiden kabaca sekizi bankacılık işlemlerini hareket halindeyken gerçekleştirirken, Filipinler'de bu rakam 7 olarak kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 47 ile nispeten daha düşük mobil bankacılık kullanım oranları görüldü. ABD'de mobil bankacılık kullanım oranı daha yüksekken, Almanya bilgisayar veya dizüstü bilgisayar kullanma oranının daha fazla olduğu görüldü.


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