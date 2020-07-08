Bankaya ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz! Binlerce kişi harekete geçti...

Kredi kartı aidatı bankaların müşterilerden her yıl almış olduğu bir ödemedir. Genellikle öğrenciler bu ödemeden muaf tutulmasına rağmen her yetişkin bu ödemeye tabi tutuluyor. Kredi kartlarına olan ödeme tutarı kartın cinsine göre değişkenlik gösteriyor. Ödemek istemeyen vatandaşlar için bir çözüm bulunuyor. Aidat tutarını ödemenize rağmen bazı yollarla geri alabiliyorsunuz. Yazımızda bu yolların neler olduğunu inceleyelim...

KREDİ KARTI AİDATI ÖDEMEMEK MÜMKÜN MÜ?

Kredi kartı aidatı siz isteseniz de istemeseniz de her yıl bir defaya mahsus sizden tahsil ediliyor. Ödememek mümkün değil. Fakat aidatı geri almanın birtakım yolları bulunuyor. Bu yollardan bazıları çok basit olsa da bazen uğraştırıcı bir iş olabiliyor. Bankaların uyguladığı bu ücret, sistem tarafından sizden otomatik olarak kesiliyor. Kart cinsine göre değişkenlik gösteriyor. 2020 yılı itibariyle kredi artı aidatı ortalama 70 ve 250 lira arasında oluyor. Bilinçli ve tutarlı bir tüketici olarak aidatınızı geri alma hakkınız bulunuyor. Her ne kadar çoğu insan önemsemese de yıllar geçtikçe tutar daha da çoğalıyor.