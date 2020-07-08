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Bankaya ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz! Binlerce kişi harekete geçti...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2020 09:41 | Son Güncelleme

Kredi kartlarına her yıl kimileri için önemli sayılabilecek miktarlar ödeniyor. Bazı vatandaşlar sorun etmese de toplama bakıldığında tutar bir hayli fazla gözüküyor. Kredi kartı aidatı ödememek mümkün mü? Aidatları geri almanın bir yolu var mı? Kredi kartı aidatımı nasıl geri alabilirim? İşte cevaplar...

Bankaya ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz! Binlerce kişi harekete geçti...

Kredi kartı aidatı bankaların müşterilerden her yıl almış olduğu bir ödemedir. Genellikle öğrenciler bu ödemeden muaf tutulmasına rağmen her yetişkin bu ödemeye tabi tutuluyor. Kredi kartlarına olan ödeme tutarı kartın cinsine göre değişkenlik gösteriyor. Ödemek istemeyen vatandaşlar için bir çözüm bulunuyor. Aidat tutarını ödemenize rağmen bazı yollarla geri alabiliyorsunuz. Yazımızda bu yolların neler olduğunu inceleyelim...

KREDİ KARTI AİDATI ÖDEMEMEK MÜMKÜN MÜ?

Kredi kartı aidatı siz isteseniz de istemeseniz de her yıl bir defaya mahsus sizden tahsil ediliyor. Ödememek mümkün değil. Fakat aidatı geri almanın birtakım yolları bulunuyor. Bu yollardan bazıları çok basit olsa da bazen uğraştırıcı bir iş olabiliyor. Bankaların uyguladığı bu ücret, sistem tarafından sizden otomatik olarak kesiliyor. Kart cinsine göre değişkenlik gösteriyor. 2020 yılı itibariyle kredi artı aidatı ortalama 70 ve 250 lira arasında oluyor. Bilinçli ve tutarlı bir tüketici olarak aidatınızı geri alma hakkınız bulunuyor. Her ne kadar çoğu insan önemsemese de yıllar geçtikçe tutar daha da çoğalıyor.

KREDİ KARTI AİDATINI GERİ ALMANIN YOLLARI

Aidatınızı geri almak için üç yol bulunuyor. Bu yollardan ilki;

Bankaya başvuru yaparak geri alabiliyorsunuz.
Bankaya kimlik belgeniz ve itiraz dilekçeniz ile başvurmanız gerekiyor.
Bu dilekçeyi her yıl tutar sizden kesildiğinde doldurarak başvuru yapmanız gerekli görülüyor.
Bu işlemde en çok dikkat edilen husus aylık düzenli harcama miktarınız oluyor. Minimum 700 ile 1500 lira arasında harcama yapmış olma koşulu sunuluyor.
Diğer bir yol ise Tüketici Hakem Heyeti'nden geçiyor.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU YAPARAK İADE ALMAK

Tüketici Hakem Heyeti'ne aidat tutarının gözüktüğü hesap ekstreniz ile gitmeniz gerekiyor.
Kimlik belgeniz ve ekstrenizle birlikte yetkililer tarafından başvurunuz gerçekleştirilmiş oluyor.
Tüketici Hakem Heyetleri, kaymakamlıklarda ve hükumet konaklarında bulunuyor.
Resmi Gazete'de yayımlanmış olan karar ile bu heyete giderek basit bir dilekçeyle başvuru yapmanız daha kolay oluyor.
Dilekçe heyette hazır olarak bulunuyor.
Heyet tarafından bankaya bu dilekçenin yollanması 15 gün içinde gerçekleşiyor.
Bankanın heyete geri dönüş sağlayarak size aidatı geri ödeme süresi de ayrı bir 15 gün içinde gerçekleşmiş oluyor.
Kredi kartı aidatınızı geri almanın bazı yolları yukarıda anlatılan başvurular ile oluyor. Bu iadeyi geri almanın en kolay yolu ise e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

E-DEVLET İLE AİDATI TUTARINI GERİ ALMANIN YOLU

Öncelikle başvuru yapmadan önce aktif bir mail hesabınızın bulunması gerekiyor. İşlemler mail yoluyla gerçekleştiriliyor.

Sisteme yüklemeniz gereken banka tarafından aidat olarak kesilmiş tutarın dekontunu hazır bulundurmanız gerekiyor.

Dekontu yükleyerek ve aktif bir mail hesabı elde ederek işleminizi hızlı ve kolayca gerçekleştirmiş oluyorsunuz.

İlk olarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapıyorsunuz.
Arama kısmına 'Bireysel Müşteri Hakem Heyeti' yazıyorsunuz.
Bankaların bulunduğu liste çıktığında kartınıza ait olan bankayı seçerek ve boş olan alanları doldurup belgenizi yükleyerek işleme devam ediyorsunuz.
İşleminiz tamamlanmış oluyor. e-Devlet tarafından mailinize 30 iş günü içinde bir posta geliyor. Bu postayı bankanın mail adresine iletmeniz durumunda kesilen aidatınızı geri alabiliyorsunuz.

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