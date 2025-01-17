BankPozitif'ten açıklama: 'Yüzde 100 Türk sermayeli bir bankayız'

BankPozitif'ten yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 12 Mayıs 2023 tarih ve 10600 sayılı kararıyla; Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd'nin BankPozitif'teki doğrudan yüzde 99,9999976 oranındaki payının, Bank Hapoalim BM'nin ise yüzde 99,9999976'lık dolaylı payının yüzde 0'a düşmesine, çoğunluk hisselerin PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye devrine izin verdiği anımsatıldı.

BDDK'nin 15 Ağustos 2024 tarih ve 10946 sayılı kararıyla da PayFix'in Bankadaki yüzde 79'luk doğrudan payının yüzde 0'a düşmesine ve çoğunluk hisselerin Capitalturk Holding AŞ'ye geçmesine izin verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu kararla Bankamız yüzde 100 Türk sermayeli bir banka ortaklık yapısına sahip olarak ülkemizin ve milletimizin geleceği için hizmet etmeye ve bu yönde ekonomimize katkı vermeye devam etmekte olup, Bankamız ve ortakları hakkındaki çıkan asılsız haberler hakkında da yasal yollara başvurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"TÜM YASAL HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

Son günlerde Banka ile ilgili yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 'İtibarın Korunması' başlıklı 74. maddesinde; 5187 sayılı Basın Kanunu'nda belirtilen 'araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın, elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla' bir bankanın itibarını kırabilecek, şöhretine veya servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamayacağı, bu yolla asılsız haber yayınlanamayacağı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca ilgili kanunun 158. maddesinde bu maddeye aykırı davranışın hapis ve adli para cezası gerektirdiği ifade edilmiştir. Bankacılık Kanunu'nun amir hükümlerine rağmen gerçek dışı 'yabancı sermaye' iddialarıyla bankamızın itibarını zedelemeye çalışan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır