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Barınmadan sonra sıradaki sorun eşya! Yüzde 50 daha uygun ama ikinci eli bile 2,5 kat zamlandı

26.08.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteyi kazananların barınma sorununun yanında bir de eşya sorunu ortaya çıktı. Devlet ve özel yurtlar yerine kiralık evlerde kalacak öğrenciler eşya fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi. Sıfır mobilya ve beyaz eşyalar el yakarken öğrenciler en ucuz alternatif olan ikinci el eşyalara yöneldi. Geçen yıl 4-5 bin lira olan ikinci el fiyatları bu yıl toplamda 10 bin lirayı aşıyor.

Barınmadan sonra sıradaki sorun eşya! Yüzde 50 daha uygun ama ikinci eli bile 2,5 kat zamlandı

Üniversite sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Geçen yıl açıköğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarındaydı, bu yıl sayı 850 bine ulaştı. Kazananlarla birlikte toplam üniversite öğrenci sayısı 8 milyona çıkıyor. Bu öğrencilerin çoğu farklı illerde eğitim alıyor. Ailesiyle aynı ilde okul kazananların sayısı sınırlı. Farklı illere gitmek zorunda olanların en büyük derdi ise barınma yani kalacak yer olacak.

YURT FİYATLARI YÜZDE 130 ARTTI

Devlet yurtları bu anlamda en ucuz alternatif. Ancak belli bir kontenjanı var. Özel yurtlarda ve vakıf üniversitelerinin yurtlarında da kapasite sınırlı. Üstelik özel yurtların fiyatları yüzde 130 civarı artmakla birlikte aylık fiyatları ev kirasıyla yarışıyor. Yurtlara yerleşemeyen öğrenciler kiralık eve yönelecek. Bu yıl büyükşehirlere kiralık ev rezervleri de sınırlı, fiyatlar da çok yükseldi. Okullar açıldığına göre taleple fiyatlar daha da artabilir.

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EN UYGUN EVLER 5-6 BİN LİRA

Üniversite öğrencisi ve velisi için en büyük maliyet ev tutmak ve devamında kiralanan evin içini ihtiyaca göre döşemek. Evi kiralarken cepten en az 2 aylık kira kadar depozito, 1 kira bedeli ve ev, sahibinden bulunmadıysa emlakçı komisyonu masraflara eklenecek. Örneğin, İstanbul Avcılar'da 2 + 1 bir daire 6 bin 500 liraya kiralanırsa sadece kira ve emlak için yaklaşık 26 bin lira cepten peşin olarak çıkacak. Sonrasında ev için gerekecek beyaz eşya, yatak, yorgan, masa, koltuk, sandalye ve elektrikli süpürge gibi eşyalar alınacak.

SIFIR YERİNE İKİNCİ EL

Ev eşyalarında geçen yıldan bu yana tüm ürünlerde olduğu gibi önemli artışlar oldu. Bu artışlardan en az etkilenmek ve bütçeden daha fazla para çıkmasını önlemek için tüm alternatiflerin değerlendirilmesinde fayda var. Bu alternatifler arasında en öne çıkanı ise ikinci el eşyalar. Kullanılan eşyaların satılabildiği ikinci el ilan siteleri dikkatlice incelenmeli. Buradaki fiyatların en iyi karşılaştırılacağı yerler ise spotçu esnafı. Esnaf, yüzlerce farklı ürün ve fiyat seçeneği sunuyor. Üstelik ürüne güvence de veriyor.

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SPOTÇULARDA YÜZDE 50 DAHA UYGUN

Posta’da yer alan haberde, ikinci el eşyalar sağlam ve tamir görmüşse daha uzun süre kullanılabilir. Bu şekilde sıfır eşyalara göre yüzde 50-60 tasarruf etmek mümkün. Ortaya çıkan fiyatlar da bunu gösteriyor. Herhangi bir e - ticaret sitesine girip ürünlerin en ucuz sıfır fiyatı ile spotçularda sunulan fiyatlarına bakarak arada yüzde 50'den fazla avantaj görürseniz alabilirsiniz. Örneğin, en ucuz ( statik diye geçiyor ) sıfır buzdolabının fiyatı internette dahi 5 bin lirayı aşıyor. Aynı ürün spotçuda en fazla 2 bin lira. Biraz iyisi ve marka olsun derseniz 3 bin liraya 4 yıl kullanabileceğiniz bir buzdolabı alabiliyorsunuz. Özetle ortak kullanılacak ikinci el eşyalar günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak kalitedeyse daha fazla ödemeyin.

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BU YIL TOPLAMDA 10 BİN LİRAYI AŞIYOR

Bu yıl İstanbul Beşiktaş, Bahçelievler ve Avcılar’da ütüden koltuğa, çamaşır makinesinden buzdolabına, televizyona, sehpa ve halıya kadar her şeyin bütçeye uygun olduğu ikinci el dükkânlarında, en ucuz eşyanın fiyatı 150-200 liradan başlıyor. Öğrencinin en çok ikamet ettiği İstanbul’da ihtiyaç duyulan eşyaların ikinci el fiyatları toplamda 10 bin lirayı aşıyor. Geçen yıl bu eşyalar 4-5 bin liraya alınabiliyordu. Bu yıl 3 arkadaş bir ev kiralayacaksa sadece eşya için kişi başına 3 bin - 3 bin 500 liranın gözden çıkarılması gerekiyor.

ERKEN DAVRANIN HESAPLI ALIN

Eylül ve ekim aylarında ev bulma ve eşya alma telaşı artacağından fiyatlar da ona göre yükselebilir. Üstelik yeni tayin bekâr memurlar da ikinci el eşyalara yöneliyor. Bu yüzden ihtiyacınız olan eşyaları biran önce alın, son güne bırakmayın. Evi henüz tutmamış olsanız da spotçu esnaftan, parasını ödedikten sonra eşyaları bir süre muhafaza etmesini rica edin. İkinci el eşya fiyatları semte göre değişiyor. Örneğin, İstanbul’da aynı ürünü merkezi olmayan Avcılar gibi ilçelerde yarı fiyatına almak mümkün.

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İŞTE SPOTÇULARDAKİ İKİNCİ EL EŞYALARIN ORTALAMA FİYATLARI

Buzdolabı: 1.500 - 2.500
Televizyon 106 ekran: 1.000 - 1.500
Çamaşır makinesi 6-7 kg: 1.500 - 2.500
Çekyat: 700 - 1.200
Köşe koltuk takımı: 1.500 - 3.000
Ayakkabılık (portmanto): 700 - 1.200
Elbise dolabı üç kapılı: 1.100 - 1.700
Bazalı tekli (başlıklı) yatak: 1.200 - 1.500
Bazalı çift kişilik (başlıklı) yatak: 1.400 - 1.800
Halı 6 metrekare: 200 - 500
Setüstü ocak: 250 - 750
Yemek masası ve 4 sandalye: 1.500 - 2.000
Ütü masası: 150 - 200
Elektrikli süpürge: 400 - 1.000
Mikrodalga fırın: 400 - 500
Taşıma maliyeti: 500 - 1.000 (toplu alımda ücretsiz olabiliyor)

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Anahtar Kelimeler:
İkinci el eşya
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