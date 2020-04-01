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Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarını Ulaştırma Bakanlığı yapacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 13:20 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ulaşım hatlarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, "Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarını Ulaştırma Bakanlığı yapacak

Karaismailoğlu, AA muhabirine, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürerken, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından bu konudaki çalışmaların kararlıklıkla yürütüldüğünü söyledi.

Özverili çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanlarını alkışladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Bütün dünyada sahra, çadır hastanelerinin konuşulduğu, kapalı spor salonlarının, metroların hatta trenlerin hastaneye dönüştürüldüğü bir ortamda bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi." diye konuştu.

"HASTANEMİZLE BİRLİKTE YOLLARIMIZ DA HİZMETE BAŞLAYACAK"

Karaismailoğlu, dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı hastanede, günlük 100 bin kişilik hareketin beklendiğine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin açılışı mayıs ayında yapılacak fakat en büyük sıkıntı, hastanenin etrafındaki ulaşım yolları." değerlendirmesinde bulundu.
Yerel seçimler öncesinde hastane yollarından bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yolların diğer kısmı ise İBB'nin yol ağında olmasına rağmen yapılmamaktadır. Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak, Kovid-19 ile mücadelemize katkı yapacak."

  • “Bu hat tamamen İBB’nin bütçesindedir ama maalesef yapılmamaktadır”
    Karaismailoğlu, kendi ölçeğinde dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan İkitelli Şehir Hastanesine uzanacak 6 kilometrelik Başakşehir-Kayaşehir metrosunun ihalesinin 2017'de İBB tarafından yapıldığını, sözleşme ve yer tesliminin de gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Metro inşaatının daha sonra bir süre durdurulduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, Nisan 2018'de müteahhide çalışmaların devam etmesi için yazılı emir verildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Nisan 2018 sonrasında, yerel seçime kadar hattın yüzde 10'luk kısmının tamamlandığını, bu kapsamda 3 şaft açıldığını, 4 istasyonda çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef günlük 100 bin kişilik insan hareketinin beklendiği böyle bir komplekste, metro inşaatının mutlaka yapılması gerekirken şimdiki belediye yönetimi tarafından bir çivi bile çakılmıyor. 4 metro inşaatı şu anda açık bir şekilde bekletilmektedir. Bu hat tamamen İBB'nin bütçesindedir, ödeneği, müteahhidi vardır ama maalesef yapılmamaktadır. Bunu da kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Adil Karaismailoğlu, hastane,

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