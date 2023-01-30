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BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU FORMU 2023! Başarı teşvik programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Asgari ücretin yüzde 60'ı kadar ÖDEME!

30.01.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarı teşvik programı başvuru formu 2022-2023 eğitim öğrenim yılının ilk dönemi sonunda takdir ya da teşekkür belgesi alan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrencilere yapılan açıklama doğrultusunda; teşvik programı kapsamında ödeme gerçekleştirilecek. Peki, Başarı Teşvik Programı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başarı Teşvik Programı başvuru formu ve detaylar haberimizde...

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU FORMU 2023! Başarı teşvik programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Asgari ücretin yüzde 60'ı kadar ÖDEME!

Başarı teşvik programı başvuru formu 30 Ocak 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor.Başarı Teşvik Programı başvuruları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından başladı. İşte Başarı Teşvik Programı başvuru formu ve başvuru şartları ile ilgili bilgiler...

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BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başarı teşvik programı başvurusu ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan bu ödemenin detaylarını aktardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

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Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız."

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BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başarı Teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak.

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BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başarı Teşvik Programı ikinci dönem başvuruları gelecek hafta başlayacak.

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BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Başarı Teşvik Programı başvuruları bulunulan ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden yapılacak.

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BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Başarı Teşvik Programı kapsamında en başarılı olan öğrencilere önümüzdeki günlerde ödemelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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