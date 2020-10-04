Başı İstanbul ve Ankara çekti! Son 5 yılda 7 milyon konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Eylül 2015-Ağustos 2020 döneminde 6 milyon 944 bin 616 konut el değiştirdi.

Söz konusu dönemde en yüksek konut satışı 1 milyon 409 bin 314 ile 2017'de gerçekleştirilirken, 2015'te 1 milyon 289 bin 320, 2016'da 1 milyon 341 bin 453, 2018'de 1 milyon 375 bin 398, 2019'da 1 milyon 348 bin 729 konut satıldı.

Bu yılın 8 aylık döneminde, banka faiz oranlarının düşürülmesinin etkisiyle el değiştiren konut adedi 1 milyon 24 bin 534 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK KONUT İSTANBUL VE ANKARA'DA SATILDI

Son 5 yılda en çok konut satışı 1 milyon 199 bin 715 ile İstanbul'da gerçekleşti. Ankara'da bu dönemde 720 bin 124, İzmir'de 412 bin 588, Antalya'da 313 bin 735 ve Bursa'da 265 bin 715 konut satıldı.

50 binin üzerinde konut satışı gerçekleşen iller arasında ise 93 bin ile Muğla, 92 bin ile Diyarbakır, 84 bin ile Denizli, 79 bin ile Kahramanmaraş, 65 bin ile Çanakkale, 62 bin ile Trabzon, 60 bin ile Malatya, 53 bin ile Yalova ve Elazığ, 51 bin ile Ordu yer aldı.

YABANCILARA 5 YILDA 155 BİN KONUT SATILDI

Eylül 2015-Ağustos 2020 döneminde yabancılara satılan konut sayısı 154 bin 871 oldu.