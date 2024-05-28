‘Başka bir söz söylememe gerek kalmadı’ dedi, o kareyi paylaştı! Tanesi 10 liradan satılınca Özgür Demirtaş’ın diline düştü: ‘Porsiyonu 240 TL, tanesi daha ucuz…’

Yükselen enflasyon ile birlikte 'dünkü poğaça, boş tost, boş baklava' gündem olmuştu. Mayıs ayında yüzde 73 ile zirve yapması beklenen enflasyonda Haziran ayından itibaren düşüş sürecinin başlanması beklense de mutfak enflasyonu hala cep yakmaya devam ediyor.

Konunun son örneğini ise Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabı X’ten paylaştı. Demirtaş’ın paylaşımında yaprak sarmasının tanesi için 10 liralık etiket görenleri hayrete düşürdü.

Demirtaş, fahiş fiyatta gelinen son noktaya, ‘Benim başka bir söz söylememe gerek kalmadı…’ diyerek tepki gösterdi.

“TÜRKİYE’DE GIDA TERÖRÜ VAR”

Demirtaş’ın takipçileri ise o fotoğraf karesine şu yorumları yaptılar:

“- Türkiye'de çok ciddi bir gıda terörü var.

Bence mantıklı. Bağdat Caddesi’ndeki bir restorantta porsiyonu 240 TL idi. İçinde 8-10 tane vardı. Tanesi 10 TL daha uyguna geliyor.

Yaprağı dolar yeşili ile karıştırdılar sanırım.

Olur mu Hocam, maliyetler falan filan...!”

TÜRKİYE’DE GIDA ENFLASYONU YÜZDE 70’İN ÜZERİNDE

Dünya gıda fiyatları Mart ayında art arda yedi aydır devam eden düşüşünü sona erdirerek Mart'ta yükseldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Şubat ayındaki revize 117 seviyesinden Mart ayında 118,3'e çıktı.

Şubat gıda fiyatları endeksi üç yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.

Verilere göre küresel olarak gıda fiyatları Mart'ta yıllık olarak yüzde 7,7 geriledi.

Türkiye'de ise Mart ayında gıda enflasyonunda yüzde 70,5 seviyesi kaydedildi. Böylelikle küresel gıda fiyatlarıyla Türkiye'deki gıda fiyatları arasındaki makas Mart ayında da devam etti. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 70,5 olarak kaydedildi.







