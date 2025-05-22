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Başkan Karahan 19 Mart'ta yaşananların arka yüzünü anlattı 'Tarihi ortalamanın çok üstündeydi ama...' Cevdet Akçay'dan 'gevşeme' sorusuna net yanıt

Bugün İstanbul Finans Merkezi'nde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Karahan 19 Mart tarihinde nelerin yaşandığını açıkladı. Ayrıca, Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, gevşeme ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. İşte ayrıntılar...

Başkan Karahan 19 Mart'ta yaşananların arka yüzünü anlattı 'Tarihi ortalamanın çok üstündeydi ama...' Cevdet Akçay'dan 'gevşeme' sorusuna net yanıt
Ezgi Sivritepe

Ekonomi dünyasının kalbi bugün İstanbul Finans Merkezi'nde attı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile yardımcıları Hatice Karahan ile Cevdet Akçay'ın katılımı ile gerçekleştirilen Enflasyon Raporu sunumunda kritik açıklamalar dikkat çekti. Yıl sonu, 2026 ve 2027 enflasyon tahminleri sabit bırakılırken sıkı para politikası ile ilgili önemli vurgular da yapıldı. 19 Mart tarihinde yaşanan siyasi gelişmeleri Türkiye ekonomisine etkileri de sunumda gündemdeydi.

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19 MART TARİHİNDE NE OLDU?

Basın mensuplarının 19 Mart tarihinde yaşanan ani döviz kuru hareketliliğinin arka planına ilişkin sorusu üzerine Başkan Karahan merak edilenleri yanıtladı. Başkan Karahan, o tarihte piyasa koşullarının olağan dışı olduğunu, dövizdeki sıçramanın yurt dışı bankalarla bağlantılı teknik sınırlardan kaynaklandığını belirtti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

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“19 Mart günü olan kur atağı, yurt dışı bankaların Türk bankalarıyla yapabilecekleri işlemleri belirledikleri limitler var. Bu limitler çok hızlı biçimde doldu. Ve bunun neticesinde döviz kurunda kısa süreli ama ani bir yükseliş yaşandı. O gün döviz işlem hacmi tarihsel ortalamanın çok üstündeydi yani geçmiş 10-15 seneye baktığınızda 10-15 sene içinde gerçekleşen en yüksek işlem hacminin birkaç katı miktardaydı. Ve bu daha önce de söylediğimi gibi yurtdışı kaynaklı bir gelişmeydi"

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"BENZER OYNAKLIK YAŞANMADI"

Merkez Bankası'nın piyasa koşullarına hızlı tepki verdiğini belirten Karahan, işlem hacmindeki rekor artışa rağmen sonraki günlerde benzer bir oynaklık yaşanmadığını vurguladı:

“Biz hızlı bir biçimde adım attık. Bugünü takip eden birkaç günde de aslında o haftanın cuma gününde de çarşamba gününe benzer hatta daha yüksek bir işlem hacmi oldu. Buna rağmen bu tarz bir operasyonel aksaklık yaşanmadı."

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Karahan, bu tür piyasa oynaklıklarına karşı önlemlerin sürdürüleceğini belirten Başkan Karahan, “Aşırı oynaklık gözlenen piyasa koşullarında biz oynaklığı düşürücü hamlelere devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

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"VERİ ODAKLI GİDECEĞİZ"

Sunumun ardından, Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'a, Son günlerde gecelik faizlerin yüzde 49'dan biraz aşağı indiğini görüyoruz. Koridordaki sıkılaşmanın sonuna gelindi mi, yoksa bunu söylemek için erken mi?" sorusu soruldu.

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Başkan Yardımcısı Akçay, kendisine yöneltilen bu soraya şu şekilde yanıt verdi:

"Gevşeme konusunda opsiyonlarımız var; burada veri odaklı gideceğiz. (Politika kararları) çok çabuk, çok yavaş, çok hızlı demek şu an mümkün değil, veri odaklı gideceğiz"

Hissenet
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Merkez Bankası Merkez Bankası enflasyon raporu Osman Cevdet Akçay Fatih Karahan
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