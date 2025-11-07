FİNANS

Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Yılın son Enflasyon Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu ile gerçekleşen toplantıda Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan da bulundu. Karahan'ın sunumunda yıl sonu enflasyon tahminleri ile ilgili açıklamada bulundu. İşte Karahan'ın açıklamalarında öne çıkanlar...

Ezgi Sivritepe

Enflasyon Raporu toplantısı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu ile gerçekleşti. Söz konusu sunum yakından takip edildi. Başkan Karahan'ın gerçekleştirdiği sunumda Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan da bulundu. Karahan, sunumunda yıl sonu enflasyon tahminlerini revize ettiklerini açıkladı.

ÜÇÜNCÜ ENFLASYON RAPORUNDA NE DENMİŞTİ?

Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu ile enflasyon tahmini ile yıl sonu enflasyon hedefini ayrı ayrı açıklamaya başladı. Buna göre, 2025 için ara hedef yüzde 24 olarak korunurken, 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 olarak belirlenmişti. Ara hedeflerin olağanüstü bir gelişme olmadıkça güncellenmeyeceği, değişikliklerin tahminlerde olacağı açıklanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan enflasyonda tahmin aralığını ise, "Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" şeklinde belirtmiş ve 2026'da enflasyonun, yüzde 13-19 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini değerlendirmişti.

Başkan Karahan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde oldu:

"Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu seyretmesini sağlayacağız. Tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Küresel iktisadi faaliyet görece dirençli seyir izledi. Küresel dezenflasyon sürecinde önemli aşama kaydedildi.

Sanayi ve hizmet üretimi üçüncü çeyrekte yatay seyrediyor. İş gücü piyasası, manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı seyrediyor. Bileşik iş gücü piyasası endeksi, sıkılığın düşük seyrettiğini ima ediyor.

Kart harcamalarında, kart kullanım eğilimine göre düzenliyoruz. Buna göre, kart harcamalarında 3. çeyrekte yatay seyrettiğini görüyoruz. Yılın geri kalanında dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörüyoruz.

Son iki ayda dezenflasyon süreci yavaşladı. Son iki ayda enfasyon tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşti. Bu gelşimenin arka planında ise gıda fiyatları olduğunu söylemek mümkün. Son aylarda arza yönelik endişelerin yaşandığını görüyoruz. Söz konusu gelişmeler ile gıda fiyatları belirgin bir yükseliş gösterdi.
Gıda dışın baktığımızda enflasyonun gerilediğini görüyoruz.** Aylık ortalamalar öngörülenden yüksek seyrediyor. Trend enflasyon göstergesinde ise sınırlı da olsa bir düşüş görüyoruz.

Cari açık ikinci çeyrekte artmakla birlikte iç taleple birlikte uyumlu seyretti. Cari açıkta altın ve ticaret belirsizliği riskleri canlılığını koruyor.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Gıdanın yanı sıra hizmet ve temel mallarda görülen iyileşmeler öngördüğümüzden sınırlı oldu. Gıda dışı tüketici fiyatlarına baktığımızda enflasyonda yavaşlama eğilimi görüyoruz. Bununla birlikte aylık ortalamalar öngörülerimizden yüksek seyrediyor.

Hizmet grubunda son 1 yılda iyileşme olsa da hala yüksek görünüyor. Yıllık enflasyon gelişmelerine baktığımızda kira ve eğitim hala öne çıkıyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler kirada yatay bir seyre işaret ediyor.

Önceki rapora göre 12 ay sonrası beklentilerin yavaşladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz.
KKM 4 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ

2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkan KKM bakiyesi 4 milyar ABD dolarının altına geriledi. KKM bakiyesinin kademeli olarak azaltılması ve TL mevduat payının artırılması parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi ve merkez bankası bilançosu üzerindeki riskleri azalttı. Bu yılın sonuna doğru, KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak.

PARA POLİTİKASI DURUŞU

Son politika kararımızda adım büyüklüğünde bir değişikliğe gittik. Ekim ayında indirim adını 1 puan düşürdük. Makroihtiyati tedbirler sıkı para duruşumuzu destekliyor. Fazla likiditeyi stralize ediyoruz. Sıkı parasal duruş korunuyor. Sıkı parasal duruş makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekleniyor. Son dönemde piyasada fazla likidite koşulları devam ediyor. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Toplam kredi büyümesi dezenflasyon süreci ile uyumlu şekilde devam ediyor.

Bu yılın sonuna doğru KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak. Rezervlerde de olumlu görünüm devam ediyor.
Belirsizlikler sürerken küresel büyüme zayıf kalmaya devam ediyor.

2025 yılı sonunda enflasyonun% 31 ile 33 arasında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 için iste tahminlerimiz %13 ile 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025-2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizin sırasıyla %24 %16 ve %9 olarak koruyoruz. Enflasyonun 2027 yılında %9'a geriledikten sonra orta vadede %5 seviyesinde istikrar bekliyoruz

ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ!

  • **2025 yıl sonu enflasyo hedefi: yüzde 31-33 olarak beklentisi oluştu. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32 olarak açıklandı. (Önceki aralık yüzde 25-29)
  • 2026 yıl sonuna ilişkin beklentiler ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı.
  • 2025 TÜFE ara hedefi yüzde 24, 2026 TÜFE ara hedefi yüzde 16'da korundu.

Bir önceki raporda 2025 için 69,8 dolar olan ortalama petrol fiyatı tahmini 69 dolara çekildi.

