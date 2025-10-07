Başkan Karahan'da enflasyon mesajı! 'Kararlılıkla uygulayacağız'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalar yaptı. Karahan şunları kaydetti:

"Yurt içi talep yavaşlama seyrini sürdürürken talep koşulları dezenflasyonist düzeyde seyrediyor. 2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız.

Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası sürecek"