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Başkan Karahan'dan ABD'de 'enflasyon' açıklaması, 'Para politikası duruşu sıkılaştırılacak'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.04.2025 09:28
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD'de Türkiye’de "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Karahan politika faizine değinerek enflasyon görünüme göre toplantı bazında karar alınacağını ifade etti ve, "Enflasyon düşüşü devam ediyor, ancak riskler canlı" sözlerini kullandı.

Başkan Karahan'dan ABD'de 'enflasyon' açıklaması, 'Para politikası duruşu sıkılaştırılacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD'deki bağlantıları ile görüşmelere devam ediyor. Yapılan görüşmeler ile ilgili bilgiler basına yansırken Başkan Karahan'ın yaptığı sunumun detayları da öğrenildi.

ABD

ABD'DE SUNUM YAPTI

Başkan Karahan'ın ABD'de gerçekleştirdiği "Türkiye’de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü” başlıklı sunumu ile önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Karahan, para politikasında aktarımın son bir yılda iyileştiğini ifade ederek, "Enflasyon düşüşü devam ediyor, ancak riskler canlı sözlerini kullandı.

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Karahan, Dolarizasyon riskinin kararlı olduğunu ancak sıkı politika ile duruşun sınırlandırıldığını kaydetti. Karahan'ın açıklamlarında öne çıkanlar şu şekilde:

"Sıkı para politikası duruşuna ilişkin kararlılık, iç talepteki ılımlılık, Türk lirasındaki reel değerlenme ve enflasyon beklentlerindeki iyileşme yoluyla dezenflasyon sürecini güçlendiriyor. Bundan sonra maliye politikasının artan koordinasyonu da bu sürece önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Enflasyonda önemli bir bozulma öngörülmesi halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacak

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Sıkı para politikası duruşu, enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş yoluyla fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecektir.

Politika faizi gerçekleşen ve beklenen enflasyonu ve altta yatan eğilimi dikkate alarak öngörülen dezenflasyon yolunun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir.

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Kurul, politika faizini enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı bir şekilde ayarlayacaktır. Enflasyonda önemli ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
TCMB abd Fatih Karahan
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