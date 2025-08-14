FİNANS

Başkan Karahan'dan bir kez daha 'Oto pilotta değiliz' çıkışı! Enflasyon için kritik açıklama: 'Kolay kırılmayacak'

İstanbul Finans Merkezi'nde Başkan Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Karahan'ın açıklamalarında dikkat çeken kısım ise enflasyon açıklaması oldu. Sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Karahan, önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısı İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleşti. Başkan Karahan, sıkı para politikasında dezenflasyon sürecine kadar pek çok önemli açıklamada bulundu. Enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar ise yakından takip edildi. Sunumun ardından Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"OTO PİLOTTA DEĞİLİZ"

Veri akışına vurgu yapan Başkan Karahan, daha önceki söylemini tekrarlayarak "Kesinlikle oto pilotta değiliz" dedi. Faiz indirim sürecine ilişkin mesaj veren Karahan, "Faiz indiriminin sayısı ve miktarı enflasyon görünümü ve bu risklere bağlı olacak. Veri akışına bağlı olarak ilerleyeceğiz, kesinlikle otomatik pilotta değiliz" sözlerini kullandı.

Başkan Karahan, ara hedeflere neden ihtiyaç duyulduğunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Önemli bir değişiklik. Bugüne kadar yaptığımız iletişimde ara hedefler tahmini görevi götürüyordu. Enflasyonda hem belirsizlik yüksek tahminleri revize etmemiz gerekiyordu. bu ikisini bu toplantıdan başlayarak ayırmaya karar verdik. Çok uç gelişmeler olmaması durumunda değiştirmeyi düşünmüyoruz. ne kadar sapma olursa olsun hesabını şeffaf şekilde vereceğiz"

"O KADAR KOLAY KIRILMAYACAK"

Son dönemdeki enflasyon gelişmelerini de değerlendiren Başkan Karahan, eğitim ve kira enflasyonuna vurgu yaptı. Sıkı para politikası ve enflasyon hakkında soru sorulmasına üzerine Başkan Karahan şunları açıkladı:

"Enflasyondaki ana eğilim sene başından bu yana ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Yıl ortasında yaşanan çeşitli olaylara rağmen eğiliminin düştüğünü görmek önemli. Biraz daha eğitim ve kira kaynaklı katılık söz konusu. Para politikasının kolay etkileyeceği bir kalem değil. Aşağı yönlü eğilimin devam edeceğini gösteriyor. O kadar hızlı kırılmayacak bu katılık. Kararlılıkla kaldığımız sürece kıramayacağımız hiçbir katılık yok"

Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası faiz kararı Merkez Bankası enflasyon raporu Fatih Karahan
