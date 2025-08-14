Başkan Karahan'dan bir kez daha 'Oto pilotta değiliz' çıkışı! Enflasyon için kritik açıklama: 'Kolay kırılmayacak'

Yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısı İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleşti. Başkan Karahan, sıkı para politikasında dezenflasyon sürecine kadar pek çok önemli açıklamada bulundu. Enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar ise yakından takip edildi. Sunumun ardından Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"OTO PİLOTTA DEĞİLİZ"

Veri akışına vurgu yapan Başkan Karahan, daha önceki söylemini tekrarlayarak "Kesinlikle oto pilotta değiliz" dedi. Faiz indirim sürecine ilişkin mesaj veren Karahan, "Faiz indiriminin sayısı ve miktarı enflasyon görünümü ve bu risklere bağlı olacak. Veri akışına bağlı olarak ilerleyeceğiz, kesinlikle otomatik pilotta değiliz" sözlerini kullandı.

Başkan Karahan, ara hedeflere neden ihtiyaç duyulduğunu ise şu şekilde yanıtladı:



"Önemli bir değişiklik. Bugüne kadar yaptığımız iletişimde ara hedefler tahmini görevi götürüyordu. Enflasyonda hem belirsizlik yüksek tahminleri revize etmemiz gerekiyordu. bu ikisini bu toplantıdan başlayarak ayırmaya karar verdik. Çok uç gelişmeler olmaması durumunda değiştirmeyi düşünmüyoruz. ne kadar sapma olursa olsun hesabını şeffaf şekilde vereceğiz"

"O KADAR KOLAY KIRILMAYACAK"

Son dönemdeki enflasyon gelişmelerini de değerlendiren Başkan Karahan, eğitim ve kira enflasyonuna vurgu yaptı. Sıkı para politikası ve enflasyon hakkında soru sorulmasına üzerine Başkan Karahan şunları açıkladı:



"Enflasyondaki ana eğilim sene başından bu yana ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Yıl ortasında yaşanan çeşitli olaylara rağmen eğiliminin düştüğünü görmek önemli. Biraz daha eğitim ve kira kaynaklı katılık söz konusu. Para politikasının kolay etkileyeceği bir kalem değil. Aşağı yönlü eğilimin devam edeceğini gösteriyor. O kadar hızlı kırılmayacak bu katılık. Kararlılıkla kaldığımız sürece kıramayacağımız hiçbir katılık yok"