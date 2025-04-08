Başkan Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'İlk çeyreğe özgü yükseliş'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, EUROMETAL Çelik Günü ve 10. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda sunum yaptı. Başkan Karahan yaptığı sunumda önemli mesajlar verdi ve enflasyondaki yükselişin ilk çeyreğe özgü olduğunu ifade etti.



"İHRACATTA PAZAR PAYI ARTIYOR"

Başkan Karahan sunumunda enflasyon ile ilgili, "Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir" şeklinde konuştu. Maliyet artışlarına değinen Karahan, cari işlemler için de değerlendirmede bulundu ve, "Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır. Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir" sözlerini kullandı.



KARAHAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI



Finansal piyasalarda yaşanan oynaklığa değinen Karahan, küresel ticaret ve ekonomi politikalarında belirsizliklerin arttığını ifade etti. Enflasyon ile ilgili yavaşlama beklentisinin olduğunun altını çizen Karahan, enflasyon için şu sözleri sarf etti:



“Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler, hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir. Enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlenmiştir"

Yurt içi talebin ılımlı seyretmesine karşın bir miktar dirençli olduğu belirtilirken, üretim göstergelerinin iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ettiği de dikkat çekti.