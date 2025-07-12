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Başkan Karahan'dan Londra'da faiz mesajı! 24 Temmuz'da indirim bekleniyor derken mevduatı işaret etti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da basına kapalı olarak düzenlenen toplantılarda dikkat çekici faiz mesajı verdi. Karahan, faiz indirimine temkinli yaklaştıklarını belirtti. Konuya yakın kaynaklar, toplantıların özel nitelikte olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Başkan Karahan'dan Londra'da faiz mesajı! 24 Temmuz'da indirim bekleniyor derken mevduatı işaret etti
Ezgi Sivritepe

24 Temmuz'da Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine başlayacağına kesin gözü ile bakılıyor. Enflasyonda ve piyasa baskılarında yaşanan gevşeme, faiz indirim beklentilerini güçlendirmiş olmasına karşın TL mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranlarının artırılması tartışma konusu olmuştu.

Başkan Karahan dan Londra da faiz mesajı! 24 Temmuz da indirim bekleniyor derken mevduatı işaret etti 1

STOPAJ VERGİSİ ARTIRILMIŞTI

Bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Kararı ile TL cinsi mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı. TL enstrümanlara getirilen daha yüksek vergiler, tasarruf sahiplerini döviz cinsi varlıklara yöneltebilir ve bu durum enflasyonist riskleri tetikleyebilir.

Başkan Karahan dan Londra da faiz mesajı! 24 Temmuz da indirim bekleniyor derken mevduatı işaret etti 2

Merkez Bankası, 19 Mart tarihinde yaşanan siyasi gelişmelerin ardından faiz düşürme sürecine ara vermişti. Londra'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Karahan, faiz indirimi süreci hakkında değerlendirmede bulundu.

Başkan Karahan dan Londra da faiz mesajı! 24 Temmuz da indirim bekleniyor derken mevduatı işaret etti 3

KARAHAN'DAN FAİZ MESAJI

Bloomberg'den Kerim Karakaya ve Beril Akman'ın haberine göre, Karahan, faiz kararlarını değerlendirirken mevduat tercihlerinin önemli bir gösterge olduğunun altını çizdi. Konuya yakın kaynaklar, toplantıların özel nitelikte olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Başkan Karahan dan Londra da faiz mesajı! 24 Temmuz da indirim bekleniyor derken mevduatı işaret etti 4

24 TEMMUZ'DA FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Analist tahminlerine göre, olası bir faiz indirimi 2,5 ile 3,5 puan arasında değişebilir. Londra’daki toplantılarda Başkan Karahan tarafından yapılan açıklamalar, yatırımcılar tarafından temkinli bir duruşun işareti olarak algılandı. Merkez Bankası ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Londra faiz Merkez Bankası politika faizi Fatih Karahan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
niye gizli herhalde MB kayıtları vardır zamanı gelince ne dediği ortaya çıkar
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