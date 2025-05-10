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Başkan Karahan'dan mevduat açıklaması, 'Payını artırmayı hedefliyoruz' Sıkı para vurgusunu bir kez daha yaptı 'Gerekli kılıyor'

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirversi'nde konuştu. Başkan Karahan, sıkı para politikasından enflasyon ile mücadeleye kadar pek çok açıklamada bulundu. Karahan, mevduatlar ile ilgili açıklamada bulunarak, "Mevduatları artırmayı ve KKM’yi kademeli olarak azaltmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Karahan'dan mevduat açıklaması, 'Payını artırmayı hedefliyoruz' Sıkı para vurgusunu bir kez daha yaptı 'Gerekli kılıyor'
Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Finans Zirvesi 2025'te konuştu. Karahan, Mart ayında yaşanan hareketlilk karşısında proaktif bir biçimde gerekli tedbirleri vurgularken, gelecek dönemlerde de para politikasındaki kararlı duruşu sürdüreceklerini ve dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceklerini ifade etti.

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Dünyada yaşanan belirsizlikler nedeniyle merkez bankalarının para politikası araçlarını çeşitlendirmeye başladığını ifade ederek, "Diğer gelişmekte olan ülkeler gibi para politikası uygulamalarımızda temel aracımız olan politika faizini çeşitli makroihtiyati politikalarla güçlendiriyoruz" sözlerini kullandı.

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KARAHAN'DAN MEVDUAT AÇIKLAMASI

Mevduat ile ilgilide açıklamada bulunan Karahan, TL mevduatının payını artırmayı hedeflediklerini ve KKM'yi kademeli olarak azaltmak istediklerini kaydetti. Karahan, "Kredi büyümesine yönelik düzenlemeler ile kredi talebindeki dalgalanmaların önüne geçiyoruz. Üçüncü olarak da likiditeye ilişkin adımlarımız ile sistemdeki fazla Türk lirası likiditeyi yönetiyoruz” dedi.

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Başkan Karahan, şu sözleri kullandı:

"Son dönemde görülen finansal oynaklıkların sistemdeki toplam TL payı üzerinde etkisi de sınırlı oldu. Nitekim Türk lirası mevduatın payı yüzde 58 ile tarihsel ortalamasına yakın bir seviyede ilerlerken, yatırım fonlarını da dahil ettiğimizde görünüm değişmemekte"

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14 Mart ile 2 Mayıs ayında döviz talebinin yüzde 70'inin yurt dışı kaynaklı olduğunun altını çizen Başkan Karahan, mevduat faizlerinin seviyesi ile TL'ye geçişin ve tasarrufun desteklendiğini ifade etti ve şu cümleleri kurdu:

"Bununla birlikte gerek kullandığımız altı göstergenin ortalaması gerekse tahmin performansı görece iyi olan medyan enflasyona baktığımızda, bu göstergeler yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30’un biraz üzerinde olduğunu ima ediyor. Bu da bize dezenflasyonun süreceğini gösteriyor"

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GIDA FİYATLARI ILIMAN SEYREDİYOR

Gıda fiyatlarının Nisan ayında daha ılıman bir artış kaydettiğini ifade eden Karahan, zirai don olayının işlenmemiş gıda fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine neden olabileceğini kaydetti.

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SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM MI?

Enflasyon beklentileri hakkında da konuşan Başkan Karahan, "Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor" cümlelerini sarf etti.

Sıkı para politikasını kararlı bir şekilde sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Karahan, "Bir kez daha vurgulamak isterim ki, fiyat istikrarı; sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. TCMB olarak dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak; enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" deyip sözlerini noktaladı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon mevduat Merkez Bankası Fatih Karahan
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