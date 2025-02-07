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Başkan Karahan'dan tüketici kredisi açıklaması: 'Ani sermaye hareketleri olursa...'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.02.2025 11:23
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Karahan, açıklamaları ardından basın mensuplarının sorularını ynaıtladı. Başkan Karahan'a yöneltilen tüketici kredilerine yönelik soruya ilişkin, politika faizi ile ani hareketlenmelere düzenleyebileceklerini kaydetti.

Başkan Karahan'dan tüketici kredisi açıklaması: 'Ani sermaye hareketleri olursa...'

2025 yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı yaptığı sunumda kritik açıklamalarda bulunurken aynı zamanda yıl sonu enflasyon beklentilerini de değiştirdi. Başkan Karahan'ın açıkladığı enflasyon beklentileri şu şekilde:

2025 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 24 (öncesi yüzde 21'di)
2026 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 12
2027 yıl sonu enflasyon tahmini:Yüzde 8

Başkan Karahan'ın kritik enflasyon açıklamaları sonrası basın mensupları merak edilenleri Başkan Karahan'a ve Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan'a sordu.

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Tüketici kredileriyle ilgili sorulan soruya Başkan Karakan şu şekilde yanıt verdi:

"Tüketici talebi genelde sınırlı kalabiliyor. Makroihtiyati sınırları farklı amaçlarda kullanıyoruz. Ancak ana araçta sıkılığı belirlenirken ana araç politika faizi. Bugüne kadar böyle oldu. Ani sermaye hareketleri ya da beklentilerdeki kırılganlık bu düzenlemeleri yapabiliriz. Üç ana amacımız var KKM’de azalma ve TL mevduatın artışı, dezenflasyonla uyumlu kredi büyümesinin sınırlanması, son olarak fazla likiditenin sınırlanması"

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"Politika faizindeki indirim mevduat ve kredi tarafına beklentilerin üzerinde yansıdı. Son stopaj artımıyla üstü örtülü faiz indirimi oldu mu?"

Beklentilerle uyumlu yansıdı demek istedim. Örtülü faiz indirimi olarak yorumlayanlar oldu. Bankacılığın fonlama maliyetini değiştiren bir unsur değil. Sıkılaşma ya da gevşeme değil. Mevduat fiyatlamalarını etkiliyor. Dolarizasyonda ciddi bir değişim gördük. Bu konuda makro ihtiyati düzenlemeler de var. Bankalar TL’ye geçiş yönünde hareket ediyor. Stopaj artışının dolarizasyona dönüşü tetikleyeceğini düşünmüyorum.

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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"TL’deki reel değerlenmenin asimetrik de olsa enflasyon üzerindeki aşağı baskıyı güçlendirdiğini biliyoruz ancak geçişkenlik halen yüksek. TL’nin reel kazanmasının elzem olmasını aktarıyoruz. Baskı birikmemesi için dezenflasyonun çabuk olması da önemli."

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karahan
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