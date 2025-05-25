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Başkan Kasapoğlu, ekonomi şurasında konuştu! "Sanayici direniyor, destek şart"

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, TOBB Türkiye Ekonomi Şûrası'nda, Denizli sanayisinin sesi oldu. Başkan Kasapoğlu, reel sektörün güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini kürsüden dile getirdi. Sanayicinin beklentilerini ve acil ihtiyaçlarını net bir şekilde ortaya koyan Kasapoğlu, "Sanayici direniyor, destek şart" mesajını verdi.

Başkan Kasapoğlu, ekonomi şurasında konuştu! "Sanayici direniyor, destek şart"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organize ettiği TOBB Türkiye Ekonomi Şûrası, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, bakan yardımcıları ve Oda/Borsa Başkanlarının katılımıyla, Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada dünyada ticaret savaşları ve korumacılığın yayıldığını, küresel büyüme ve ticaretin yavaşladığını belirterek, hep birlikte ekonomiyi daha sağlam temel üzerinde, istikrarla büyütmeye devam edeceklerini dile getirdi. Oda/Borsa ve Sektör Meclisleri Başkanlarının bu vizyonla hareket ettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, Başkanların 81 ilde reel sektörde ve piyasada yaşanan başlıca sorunları topladıklarını ve çözüm önerilerini hazırladıklarını söyledi. Toplantıda söz alan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ise, reel sektörün güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini yüksek sesle dile getirdi.

"DÜŞÜK KUR VE MALİYET ENFLASYONU SANAYİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELDİR"

Başkan Kasapoğlu konuşmasında, özellikle rekabetçiliği olumsuz etkileyen düşük kur seviyesi ve yüksek maliyet enflasyonunun sanayi üzerindeki baskılarını vurguladı. "Düşük kur ve maliyet enflasyonu sanayinin önündeki en büyük engeldir. Bu tablo, ihracatta geçici bir başarı hissi verse de sanayici gerçekte fedakârlıkla ayakta durmaktadır" ifadeleriyle, mevcut durumun sürdürülemez olduğuna dikkat çekti. Enerji, hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artışın, sanayicinin kar marjlarını erittiğini ve uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durumun özellikle ihracat odaklı Denizli sanayisi için önemini vurguladı.

SANAYİ İSTİHDAMINDA KAN KAYBI VE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İHTİYACI VURGUSU

Başkan Kasapoğlu, imalat sanayisindeki istihdam kaybına da dikkat çekerek, "Son iki yılda imalat sanayisinde 200 bin kişi işini kaybetti" dedi. Hizmet sektöründeki büyüme karşısında sanayi istihdamının gerilediğini kaydeden Kasapoğlu, "Nitelikli üretim gücümüzü ancak insan kaynağıyla ayakta tutabiliriz. Bu alanda etkin ve hedefli teşvik modellerine ihtiyaç var" diyerek önerilerini bakanlara sundu. Özellikle genç ve nitelikli iş gücünün sanayiye kazandırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve mevcut istihdamın korunmasına yönelik teşviklerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

"SANAYİCİYE ÖNGÖRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ KAYNAK SAĞLANMALI"

Finansmana erişim, Başkan Kasapoğlu'nun gündemindeki bir diğer önemli başlık oldu. Mevcut kredi büyüme sınırlarının sanayicinin yatırım ve üretim kapasitesini olumsuz etkilediğini ifade eden Kasapoğlu, "Üretim ve yatırım için kullanılan sanayi kredilerinin, genel kredi büyüme sınırlarından ayrı tutulması gerekiyor. Sanayiciye daha öngörülebilir ve uygun maliyetli kaynak sağlanmalıdır." diye konuştu. Sanayi kredilerinin, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan genel sıkılaştırma politikalarından ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, bunun büyüme ve üretim için önemli olduğunun altını çizdi.

BAŞKAN KASAPOĞLU BÖLGESEL KALKINMA İÇİN ÇİVRİL OSB'NİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Bölgesel kalkınma başlığı altında ise Denizli'nin yeni üretim üssü olması beklenen Çivril Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kuruluş sürecine değindi. Çivril OSB'nin Denizli ve bölge ekonomisi için stratejik bir yatırım alanı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Çivril OSB'nin hızla üretime geçebilmesi için bakanlıklarımızın desteği çok kıymetlidir. Bu bölge, yalnızca Denizli için değil, bölge ekonomisi için stratejik bir yatırım alanıdır." ifadelerini kullandı. Altyapı yatırımlarının hızlandırılması, bürokratik süreçlerdeki destek ve yatırımcı teşviklerinin sağlanması konusunda bakanlıkların önemini bir kez daha dile getirdi. (İHA)

HABER ÖZETİ

  • TOBB Türkiye Ekonomi Şûrası, farklı bakanların katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.
  • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel ticaretin yavaşladığını ve ekonomik istikrar için iş birliği çağrısında bulundu.
  • DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, düşük kur ve maliyet enflasyonunun sanayinin en büyük engeli olduğunu belirtti.
  • İmalat sanayisinde son iki yılda 200 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığı ifade edildi.

  • Kasapoğlu, sanayicilere öngörülebilir mali kaynak sağlanması gerektiğini vurguladı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Denizli sanayi
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