Başkasının IBAN’ını, POS cihazını kullananlar dikkat! Saat 16.00'da Erdoğan'ın önüne geliyor: En az 30 bin TL ceza kesilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş dünyası ile yeni vergi paketinin detaylarını paylaştı. Yeni Torba Yasa Teklifi için iş dünyasının da görüşlerine başvuruldu. Ekonomi yönetimi görüşlerin değerlendirilmesinin ardından son şekli verilecek teklifi bugün saat 16.00’daki Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne sunacak. Ve daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) devredilecek.

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre sadece şirketleri değil vatandaşları da ilgilendiren maddeler hakkında detaylar ortaya çıktı. Bunlardan ilki gayrimenkullerle ilgili olan düzenleme. Gayrimenkullerle ilgili birçok önerinin teklifte yer bulmadığı gözlendi.

TAPUDA GERÇEK BEDEL MADDESİ İPTAL

Böylece gayrimenkullerde 5 yıl elde bulundurma ile ilgili düzenleme teklife giremedi. Konut kira istisnasının kaldırılmasına ilişkin düzenleme de aynı şekilde teklifte yer bulmadı. Tekliften çıkarılan bir başka öneri ise tapuda gerçek bedele geçiş oldu.

KİRAYI ELDEN ÖDEMEYENE YÜZDE 10’U KADAR CEZA

Ancak kiracı ve ev sahipleri için kira ödemelerinde yeni bir uygulamaya da geçilecek. Kira ödemelerinin elden yapıldığının tespit edilmesi halinde, 6 bin 500 TL’den az olmamak üzere kira bedelinin yüzde 10’u oranında ceza kesilecek. 1 yılda kesilecek cezaların toplamı 20 milyon TL’yi aşamayacak.

BAŞKASININ IBAN’INI KULLANANLARA SIKI DENETİM

Kayıt dışı faaliyet gösterene artırımlı ceza geliyor. Verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat; verginin 3 katı olarak kesilen cezalarda 4,5 kat olarak uygulanacak. Başkasına ait pos cihazını kullanana her bir tespit için bilanço esasına göre defter tutanlara 90 bin, işletme hesabında defter tutanlara 45 bin TL ceza kesilecek. Başkalarının IBAN’ını kullanan ve kullandırana asgari 30 bin TL, azami 20 milyon TL olmak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u nispetinde, ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI CAN YAKACAK

Fatura düzenlemeyenlere 1. tespitte asgari 30 bin TL olmak üzere faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 30’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu şekilde kesilen cezaların toplamı 1 yılda 10 milyon TL’yi aşamayacak.

Vergi Usul Kanunundaki belgeler yerine başka belge düzenleyenlere asgari 20 bin TL olmak üzere fatura tutarının yüzde 20’si oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. 1 yılda kesilecek cezaların toplamı 10 milyon TL’yi aşamayacak.

Ödemelerde banka ve finas kurumu zorunluluğuna uymayanlara 25 bin TL’den az olmamak üzere ödeme tutarının yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.







