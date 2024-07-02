FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Başkasının IBAN’ını, POS cihazını kullananlar dikkat! Saat 16.00'da Erdoğan'ın önüne geliyor: En az 30 bin TL ceza kesilecek

Başkasının IBAN’ını, POS cihazını kullananlar dikkat! Saat 16.00'da Erdoğan'ın önüne geliyor: En az 30 bin TL ceza kesilecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.07.2024 10:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş dünyasının görüşüne sunulan vergilerde yeni Torba Yasa Teklifi’nin ayrıntılarına ulaşıldı. Bugün Kabine’de Erdoğan’a sunulması beklenen yeni vergi düzenlemelerinin gayrimenkul ile ilgili maddelerinin birçoğu listeden çıkarıldı. Başkasının POS cihazı ve IBAN’ını kullananlar içinse cezada rakamlar belli oldu.

Başkasının IBAN’ını, POS cihazını kullananlar dikkat! Saat 16.00'da Erdoğan'ın önüne geliyor: En az 30 bin TL ceza kesilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş dünyası ile yeni vergi paketinin detaylarını paylaştı. Yeni Torba Yasa Teklifi için iş dünyasının da görüşlerine başvuruldu. Ekonomi yönetimi görüşlerin değerlendirilmesinin ardından son şekli verilecek teklifi bugün saat 16.00’daki Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne sunacak. Ve daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) devredilecek.

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre sadece şirketleri değil vatandaşları da ilgilendiren maddeler hakkında detaylar ortaya çıktı. Bunlardan ilki gayrimenkullerle ilgili olan düzenleme. Gayrimenkullerle ilgili birçok önerinin teklifte yer bulmadığı gözlendi.

iStock-1161678685

TAPUDA GERÇEK BEDEL MADDESİ İPTAL

Böylece gayrimenkullerde 5 yıl elde bulundurma ile ilgili düzenleme teklife giremedi. Konut kira istisnasının kaldırılmasına ilişkin düzenleme de aynı şekilde teklifte yer bulmadı. Tekliften çıkarılan bir başka öneri ise tapuda gerçek bedele geçiş oldu.

KİRAYI ELDEN ÖDEMEYENE YÜZDE 10’U KADAR CEZA

Ancak kiracı ve ev sahipleri için kira ödemelerinde yeni bir uygulamaya da geçilecek. Kira ödemelerinin elden yapıldığının tespit edilmesi halinde, 6 bin 500 TL’den az olmamak üzere kira bedelinin yüzde 10’u oranında ceza kesilecek. 1 yılda kesilecek cezaların toplamı 20 milyon TL’yi aşamayacak.

iStock-1621458090

BAŞKASININ IBAN’INI KULLANANLARA SIKI DENETİM

Kayıt dışı faaliyet gösterene artırımlı ceza geliyor. Verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat; verginin 3 katı olarak kesilen cezalarda 4,5 kat olarak uygulanacak. Başkasına ait pos cihazını kullanana her bir tespit için bilanço esasına göre defter tutanlara 90 bin, işletme hesabında defter tutanlara 45 bin TL ceza kesilecek. Başkalarının IBAN’ını kullanan ve kullandırana asgari 30 bin TL, azami 20 milyon TL olmak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u nispetinde, ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek.

TÜRK LİRASI (282)

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI CAN YAKACAK

Fatura düzenlemeyenlere 1. tespitte asgari 30 bin TL olmak üzere faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 30’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu şekilde kesilen cezaların toplamı 1 yılda 10 milyon TL’yi aşamayacak.

Vergi Usul Kanunundaki belgeler yerine başka belge düzenleyenlere asgari 20 bin TL olmak üzere fatura tutarının yüzde 20’si oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. 1 yılda kesilecek cezaların toplamı 10 milyon TL’yi aşamayacak.

Ödemelerde banka ve finas kurumu zorunluluğuna uymayanlara 25 bin TL’den az olmamak üzere ödeme tutarının yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsada vergi için tarih belli oldu! Bakan Şimşek duyurmuştu: Süre 2 yıldan 5 yıla çıkacakBorsada vergi için tarih belli oldu! Bakan Şimşek duyurmuştu: Süre 2 yıldan 5 yıla çıkacak
Akaryakıta 2 TL'ye yakın zam! Tabela değiştiAkaryakıta 2 TL'ye yakın zam! Tabela değişti
Erdoğan'ın gündem olan 'zam' çıkışına isyan ettiErdoğan'ın gündem olan 'zam' çıkışına isyan etti
Anahtar Kelimeler:
vergi
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'na nispet mi misilleme mi? Herkesin atladığı detay

İmamoğlu'na nispet mi misilleme mi? Herkesin atladığı detay

Karısını yumrukluyordu... Neye uğradığını şaşırdı!

Karısını yumrukluyordu... Neye uğradığını şaşırdı!

Akaryakıta 2 TL'ye yakın zam! Tabela değişti

Akaryakıta 2 TL'ye yakın zam! Tabela değişti

Hükümet kasanın başına geçip ‘hasılat’ nöbeti tutacak

Hükümet kasanın başına geçip ‘hasılat’ nöbeti tutacak

Emekli zammını değiştirebilecek ayrıntı! En düşük emekli maaşı için 3 formül

Emekli zammını değiştirebilecek ayrıntı! En düşük emekli maaşı için 3 formül

Çift maaş bitiyor, aylıktan kesme cezası geliyor!

Çift maaş bitiyor, aylıktan kesme cezası geliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.