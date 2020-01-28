Başkent Ekonomi Platformu Başkanı’ndan ekonomi değerlendirmesi

Başkent Ekonomi Platformu Başkanı İbrahim Ayhan, ekonomi ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Son zamanlarda ekonomide hızlı bir iyiye gidiş gözlemlendiğini aktaran Başkent Ekonomi Platformu Başkanı İbrahim Ayhan, "Son 18 aydaki veriler ışığında; doların 7’den 5,8’e, aylık enflasyonun yüzde 50’lerden tek hanelere düştüğü, ticari kredilerin yıllık yüzde 35’lerden yüzde 10’lara gerilediği görülmüştür. Rakamlardan anlaşılacağı gibi ekonomide hızlı bir iyiye gidiş gözlemlenmiştir. Bu olumlu gidişata ekonomi yönetiminin hızlı eylem planları ve basiretli duruşu etkili olmuştur" ifadelerini kullandı.

Makroekonomik verilerin olumlu yönde ilerlemesi sürecinin tabana yansımasının belirli bir zaman alacağını kaydeden Ayhan, "Bu sürecin en hızlı şekilde tamamlanması ekonomik anlamda daha geniş çaplı bir rahatlamayı da beraberinde getirecektir. Ekonomimizdeki en önemli konulardan biri de özel bankaların da kamu bankaları gibi sorumluluk alması gerektiğidir" ifadelerini aktardı.

Bankaların, ödeme güçlüğü çeken işletmelere acımasız bir baskı uyguladıklarını, şirketlerin kredi limitlerini düşürdüklerini (kredi kartları dahil), çek karnesi vermemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Kredi ihtiyacı olmayan müşteriye çok düşük faiz oranında kredi vermekte, kredi ihtiyacı olan müşteriye ise yüksek faiz oranında kredi teklif etmektedir. Ayrıca, bankalar ekonomi paketleriyle açıklanan cazip kredileri yakın gördüğü müşterilerine kullandırıp limitlerini bitirmektedirler. Gerçek anlamda ihtiyacı olan işletmeler ise limit kalmadığı için bu cazip kredilere ulaşamamaktadır. Sonuç olarak belirtmek isterim ki ülkemiz ekonomik anlamda çok büyük saldırıları başarıyla atlatmış ve bu süreçten daha güçlü çıkmayı başarmıştır."

