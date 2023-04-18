FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Başkentte çekilen görüntüler bakanlığı harekete geçirdi! Kameralar inceleniyor: Boş arazide 50 ton...

Başkentte çekilen görüntüler bakanlığı harekete geçirdi! Kameralar inceleniyor: Boş arazide 50 ton...

18.04.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çekilen görüntülerin ortaya çıkmasıyla yetkililer harekete geçti. Şentepe Mahallesi’nde boş bir araziye 50 ton buğday döküldü. Buğdayın kimler tarafından ne amaçla döküldüğü bilinmediği için Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı Ticaret Borsası, polis ve jandarma ekiplerinin araştırma yaptığı bölgede kameralar inceleme altına alındı.

Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçiren ihbar! Polatlı’da 50 ton buğdayın boş araziye dökülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki incelemeler devam ediyor.

HABER.00_02_13_27.Still052

KAMERALAR TEK TEK İNCELENİYOR

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi’nde yaklaşık 50 ton buğdayın araziye döküldü. Kimin döktüğü bilinmeyen buğdayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yetkililer inceleme başlattı. Yapılan incelemeden sonra, Ticaret Bakanlığı da harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı Ticaret Borsası, polis ve jandarma ekipleri de buğdayın döküldüğü bölgede inceleme yaptı. Buğdayın neden döküldüğü araştırılırken, polis ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi devam ediyor. (İHA)

HABER.00_02_22_32.Still054

HABER.00_02_13_47.Still053

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram öncesi tüketicilere uyarı geldi! Kesinlikle buzdolabında muhafaza etmeyinBayram öncesi tüketicilere uyarı geldi! Kesinlikle buzdolabında muhafaza etmeyin
Emekliliğinde sıkıldığı için başladı! Yurt dışından talep yağıyor...Emekliliğinde sıkıldığı için başladı! Yurt dışından talep yağıyor...
300 kilo çıkıyor, 30 ton satılıyor!300 kilo çıkıyor, 30 ton satılıyor!
Anahtar Kelimeler:
buğday Ticaret Bakanlığı Ankara

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu

500 TL'lik yeni banknot iddiaları... AK Parti'den açıklama

500 TL'lik yeni banknot iddiaları... AK Parti'den açıklama

Gecikme zammı, faizler… Karar Resmi Gazete'de

Gecikme zammı, faizler… Karar Resmi Gazete'de

Altında 1.000 dolarlık fark! Uzman isim bayram sonrasını işaret etti...

Altında 1.000 dolarlık fark! Uzman isim bayram sonrasını işaret etti...

3600 prim günü ile kısmi emeklilik formülü! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş…

3600 prim günü ile kısmi emeklilik formülü! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.