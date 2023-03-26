Başlamasına günler kaldı! Cep telefonlarına zam geliyor; 150 dolar yükseldi: 2 katından fazla artış olacak

İthalata yönelik yeni uygulama salı günü hayata geçiyor. 28 Mart tarihinden itibaren akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymetinde 150 dolarlık artış olacak. Böylelikle 3 bin 800 TL'lik bir cep telefonu ithal edilirken en az 2 bin 500 TL zamlı alınacak.

200 DOLARDAN 350 DOLARA YÜKSELTİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı.

Geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart’ta uygulanmaya başlayacak.

'ÖZEL GÖZETİM BELGESİ' ALINACAK

Artık birim fiyatı 350 doların altında kalan ürünlerin ithalatı için İthalat Genel Müdürlüğü’nden özel gözetim belgesi alınması gerekecek.

İthalatta gözetim uygulaması, ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla yürürlüğe girmişti. Uygulama ile yerli üreticinin korunmasının amaçlandığı iddia ediliyor.

2 KATINA YÜKSELİYOR

Yeni düzenleme ile ithal edilen ve vergisiz fiyatı yaklaşık 3 bin 800 TL olan bir cep telefonu 28 Mart’tan itibaren en az 2 bin 500 TL zamlanacak. Buna ÖTV, KDV, TRT Bandrol ücreti gibi diğer vergiler de eklenince telefonun fiyatı 10 bin 500 TL’ye kadar çıkacak.

Türkiye’ye gelen akıllı telefonlardan önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, sonra yüzde 10 TRT Bandrol ücreti kesiliyor. Ardından tüm bu rakamlar üzerinden yüzde 50 ÖTV ekleniyor. Oluşan rakamın üzerinden de yüzde 18 KDV alınarak telefonun fiyatı en az ikiye katlanıyor.