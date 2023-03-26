Ramazan boyunca geçerli! 900 ürünün fiyatı sabitlendi, bazı ürünlerde indirim geldi... İşte Ayçiçek yağı, bulgur, nohut, makarna, süt fiyatı

Tarım Kredi Marketleri'nde Ramazan ayı boyunca fiyat sabitlendi. 900 üründe fiyatlar bir ay boyunca değişmeyecek. Fiyatların sabitlenmesi konusunda alınan karardan memnun olan vatandaşlar Tarım Kredi Marketleri'ne ilgi gösteriyor. İşte kalem kalem ürünlerde etiket fiyatları...

-1 kilo bulgur 15 lira 25 kuruş

-1 kilo makarna 7 lira 95 kuruş

-1 kilo yağlı süt 18 lira

-2 kilo un 22 lira 25 kuruş

-5 litrelik ayçiçek yağı 135 lira

İNDİRM YAPILDI, ETİKETE YANSIDI

ATV Haber'de yer alan habere göre; fiyatlar sabitlenmeden önce ise bazı ürünlerde indirim yapıldı. Birçok üründe fiyatların düştüğü görüldü. İndirim yapılan bazı ürünler ise şöyle;

-25 Kasım tarihinde 40 TL olan nohut 29.50 TL'ye düştü. 37,5 TL olan kırmızı mercimek ise 27 TL'den satılıyor.

-17 Şubat'ta 40 TL'ye satılan salça da 34,25 TL'ye indi.

-45 TL 90 kuruştan satılan pirinç ise 29.90 TL'den satılıyor.

GIDA DIŞINDAKİ ÜRÜNLERDE DE...

Gıda dışındaki bazı ürünlerde de fiyat sabitlemeye gidildi. 4 litre sıvı sabun 39 lira 90 kuruş, peçete ise 11 lira 90 kuruştan satılıyor.



