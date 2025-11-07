FİNANS

Başsavcılık düğmeye bastı Türk futbolu temizleniyor! Herkes bu sabahki operasyonda Fatih Saraç detayını konuşuyor

Çok uzun yıllardır AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Saraç’ın kardeşi Yekta Saraç, YÖK'ün eski başkanlarından. Daha önce de bir soruşturmada hakkında yurt dışı yasağı verilen Fatih Saraç’ın gözaltına alınması büyük bir şok etkisi yarattı…

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: MURAT ÖZKAYA VE FATİH SARAÇ GÖZALTINDA!

Türk futbolunda temizlik başlıyor! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bahis operasyonunda gözaltına alınan isimler netleşmeye başlıyor. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa eski başkanı Fatih Saraç gözaltında!

Ayrıca 17 hakem hakkında da gözaltı kararı var.

