Başsavcılık duyurdu! Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığına el konuldu

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gündeme gelen ve operasyon yapılan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

MUZAFFER YILDIRIM'IN MALVARLIĞINA EL KONULDU

Yıldırım'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığına 'suçtan elde ettiği' gerekçesiyle el kondu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında, Şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde verilen Resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.02.2026 tarih ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir"