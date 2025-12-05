FİNANS

Başsavcılık duyurdu! PAYCO elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılığından elde edilen kara parayı aklama gerekçesiyle yapılan operasyonda 4 ilde toplam 11 kişi gözaltına alındı. Şirketin mal varlığına hakimlik kararıyla el konuldu.

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine suç gelirlerini aklama suçlamasıyla; İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde operasyon düzenlendi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI! ŞÜPHELİLERİN VE ŞİRKETİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ve şirketin mal varlığına hakimlik kararıyla el konuldu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca tanzim olunan analiz raporu birlikte ve dikkatlice incelenmiştir. Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır.

Elde edilen bulgular; eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü göstermektedir. Dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici, bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edilmiştir. Analizlerde tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulanmıştır.

Soruşturmanın selameti ve delillerin korunabilmesi adına, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Şirketine, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulanmıştır. Soruşturma, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülmeye devam etmektedir"

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı istanbul cumhuriyet başsavcılığı
