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Başvuru sayısı 216 bini aştı! En çok şikayet internet abonelikleri için geldi

13.06.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs sonu itibariyle 216 bin 143 başvuru yapılan tüketici hakem heyetlerine en çok başvurulan konular internet abonelikleri, cep telefonu, kredi kartı üyelik ücretleri ve ayakkabı oldu.

Başvuru sayısı 216 bini aştı! En çok şikayet internet abonelikleri için geldi

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenen tüketici hakem heyetlerine 2020 yılında toplam 593 bin 505 başvuru yapılmış, 521 bin 148'i karara bağlanmış, yaklaşık 860 milyon 778 bin 208 lira değerinde uyuşmazlık değerlendirilmişti.

Bu yılın 5 aylık döneminde ise tüketici hakem heyetlerine toplam 216 bin 143 başvuru gelirken 270 bin 230 dosya karara bağlandı. Söz konusu dönemde uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 52’si tüketiciler lehine sonuçlandı.

Tüketici hakem heyetlerinde bu dönemde görülen uyuşmazlıkların ürün ve hizmet bazında değerlendirilmesi neticesinde, 22 bin 380 başvuru ile internet abonelikleri, 14 bin 466 ile cep telefonu, 13 bin 277 ile kredi kartı üyelik ücreti, 12 bin 49 ile ayakkabı konuları ilk sıralarda yer aldı.

Sektör bazında ise sırasıyla en çok perakende ticaret sektörü, abonelik hizmetleri sektörü ve finansal hizmetler sektörüne ilişkin başvuru yapıldığı görüldü.

Tüketici hakem heyetleri, söz konusu dönemde 329 milyon 238 bin 477 lira değerinde uyuşmazlık tutarını değerlendirdi.

BAŞVURULARIN YARISINDAN FAZLASI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILDI

Tüketiciler tarafından tüketici hakem heyetlerine 2019 yılında e-Devlet üzerinden toplam 137 bin 731 elektronik başvuru yapılırken, 2020 yılında toplam 299 bin 597 elektronik başvuru gerçekleştirildi.

Bu yıl 119 bin 942 elektronik başvuru yapıldı, tüketici hakem heyetlerine 2021'de yapılan toplam başvuruların yaklaşık yüzde 55’i e-Devlet üzerinden oldu.

AA

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