Başvuru yapan herkese 2 bin 750 TL karşılıksız ödeme! Emekli maaşı alanlar dikkat...

Bankaların kampanyaları tüm hızıyla devam ederken, promosyon miktarları da yakından araştırılıyor. Başvuruda bulunan emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon verilmesinin yanı sıra kart ile harcama yapanlara, otomatik ödeme talimatı veren vatandaşlara ve bir yakınını getirenlere de çeşitli ek ödeme fırsatları sunuluyor. İşte 3 bin liraya kadar çıkabilen bankaların promosyon fırsatları...

EMEKLİ MAAŞI ALAN HERKESE 2 BİN 750 TL'YE VARAN ÖDEME!

Her dönem olduğu gibi emeklilere banka promosyonları verilmeye devam ediliyor. Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olan vatandaşlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olan kişilerde 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla beraber söz konusu tutar da yükseliyor.

Özellikle bazı bankalar hiçbir ek koşul olmadan ödeme yaparken, kimileri de maaş taşıma veya ek ürün kullanma koşullarıyla daha yüksek ödeme fırsatları sunuyor. İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolan vatandaşlar ve yeni emekli olan kişiler için bankaların yaptığı ödemeler...

TEB



Bankaya geçiş yapan emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 TL ödeniyor. Aynı zamanda emekli yakınını getiren vatandaşlara da her bir kişi için 250 TL ödenebiliyor.

VAKIFBANK

Alınan maaşa göre 500, 625, 750 TL ödeme fırsatı sunuluyor.

YAPI KREDİ

Yine maaşa göre 1.650, 2.100, 2.500 TL ödeme fırsatı sunuluyor. 2 fatura talimatına 100 TL, ilk defa kredi kartı alan ya da 3 ay içinde kartı ile hiç harcama yapmamış müşterilere 30 Nisan tarihine dek yapacakları 500 TL harcama sonrası ek 150 TL nakit promosyon veriyor. Buna ek olarak emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 TL ödeniyor.

ZİRAAT BANKASI

Alınan maaşa göre 500, 625, 750 TL ödeme yapıyor.

AKBANK

31 Mart'a dek emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor. Ayrıca emeklilere maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuluyor.

DENİZBANK



Maaşa göre 675, 850, 1.000 TL ödenebiliyor. Bir otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 TL de alabiliyor.

QNB FİNANSBANK



Maaşını QNB Finansbank'a taşıyanlara maaşa göre 1.700, 2.150, 2.600 TL ödeme yapılabilmekte.

ŞEKERBANK



Maaşını Şekerbank'a taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 TL ödeme fırsatı sunulabiliyor.

FİBABANKA



Emeklinin alınan maaşına göre 500, 625, 750 TL ödenebiliyor.

GARANTİ BBVA



Alınan maaşa göre 1.650, 2.100, 2.500 TL ödeniyor. Emekli yakınını davet eden kişilere de gelen her bir kişi için 250 TL verilebiliyor. Aynı zamanda emekli maaşını taşıyıp ilk defa kart başvurusu yapanların tek seferde gerçekleştirecekleri 200 TL ve üzeri ilk harcamaya 100 TL bonus imkanı sunuluyor.

HALKBANK



Alınan maaşa göre 500, 625, 750 TL ödeniyor.

ING



Maaşını taşıyan vatandaşlara maaşa göre 1.675, 2.100, 2.500 TL veriliyor. Ayrıca emekli arkadaşını getiren kişilere her yeni maaş müşterisi için 250 TL ödeniyor.

İŞ BANKASI

Maaşını taşıyan vatandaşlara maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 TL ödeme yapılıyor.



KUVEYT TÜRK

Maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan vatandaşlara maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 TL veriliyor. Ayrıca kart ile sene sonuna kadar yapılan ilk 100 TL ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediliyor.



