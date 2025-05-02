Başvurular bugün başladı! Bakan Kacır duyurdu, 20 milyonluk kredide faiz desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nd 2. Başvuru döneminin başladığını ifade etti. Bakan Kacır, “20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz/kâr payı desteği sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz/kâr payı desteği sağlıyoruz. Bu yılın ilk başvuru döneminde 19,4 milyar TL yatırım tutarıyla, 877 işletmenin projesini destekliyoruz. Hedefimiz; işletmelerimizin dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesini sağlamak ve rekabetçiliğini artırmak. Daha güçlü, daha üretken Türkiye için KOBİ’lerimizin yanındayız.”

2 Mayıs 2025 (bugün) başlayan başvurular, 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Detaylara, http://kosgeb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.