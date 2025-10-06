FİNANS

Batı Akdeniz'in ihracatı 2 milyar doları aştı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) bu yılın 9 aylık döneminde yapılan dış satım 2 milyar 16 milyon dolara ulaştı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, bölgenin ihracatını artırmak için yurt dışı ziyaretlerini, fuarlara katılımı artırdıklarını ve bunun da meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Bölgeden yılın 9 ayında yapılan ihracatın 2 milyar 16 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Bölgemizden 9 ayda yüzde 2,68'lik ihracat artışı gerçekleştirdik. Yıl sonu için yaklaşık yüzde 5'lik bir artış hedefi koymuştuk, bu hedefe de yavaş yavaş ilerliyoruz." dedi.

Yılın 9 ayında en fazla yaş sebze ve meyve sektöründe ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, bunu sırasıyla maden, ağaç orman ürünleri, kimyevi maddeler ve hububat yağlı tohum sektörlerinin takip ettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, özellikle hububat ve yağlı tohumlar sektöründe bu yıl önemli ölçüde yurt dışı satışı yaptıklarını, hem kilogram bazında hem de rakamsal olarak ihracatın arttığını belirtti.

İhracatını artıran sektörler arasında çimento, demir ve hazır giyimin de yer aldığını aktaran Çavuşoğlu, ileriki günlerde bu sektörlerde artışı beklediklerini kaydetti.

Ülkeler sıralamasında ise 9 ayda en fazla ihracatı Çin'e yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Çin'i Almanya, ABD, Rusya ve Ukrayna takip etti. Uzun dönemdir birinci sırada Almanya vardı, 9 aylık rakamda Çin, Almanya'yı da geçti. Bir önemli ülke de ABD. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir ülke, ihracatı artırabilmek için heyet ziyaretleri düzenledik, fuarlara katıldık ve ABD ilk üçüncü sıraya gelmiş oldu. 10-15 yıl önce ABD'ye çok küçük rakamlarda ihracat yapıyorduk, artık 100 milyon doların üzerine çıkmış durumdayız." diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu, bölgeden 2 bin 254 firmayla 167 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

UKRAYNA'NIN ANTİ-DAMPİNG UYGULAMASI

Ukrayna'nın, Türkiye'den giden domates ve salatalık için başlattığı "anti-damping" soruşturması nedeniyle Türk firmalarına "anti-damping" vergisi uygulanmaya başlandığını aktaran Çavuşoğlu, dünya ticaretinde "anti-damping" soruşturmalarının sanayi ürünleri için uygulandığını ancak ilk kez Ukrayna'nın, tarım ürünlerine ve Türk firmalarına yönelik böyle bir soruşturma başlattığını söyledi.

Bunun hem üreticiler hem de ihracatçılar açısından büyük problemlere neden olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Domates ve salatalıkta en fazla ihracat yaptığımız ülke Ukrayna ve en fazla ihracatı yapan bölge de biziz. Sorunun aşılması için ciddi çalışmalar yaptık hala da yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı da konunun takipçisi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bu konuda en kısa zamanda bir çözüm beklediklerini dile getirdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

