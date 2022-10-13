Batı'daki enflasyon ve resesyon paniği Türkiye'ye de sıçradı: 'Baskı oluşturacak'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün sanayi üretiminin yıllık yüzde 1,0 arttığını açıkladı. ForeksHaber anketinde beklenti artışın yüzde 2,7 olacağı yönündeydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından dün açıklanan sanayi üretimi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğine işaret eden Varank, "Bayram tatili döneminde düşen endeks ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı" diyerek şu noktaya dikkat çekti:

"AB ve ABD’deki resesyon beklentisi, önümüzdeki dönemde bizim sanayimiz üzerinde de bir miktar baskı oluşturacak."



