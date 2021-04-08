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Batıçim'in %30 hissesinin Çiftay'a satışı için anlaşma imzalandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 11:38 | Son Güncelleme

Batıçim'in %30 hissesinin Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş'ye satışı için hisse devir anlaşması imzalandı.

Batıçim'in %30 hissesinin Çiftay'a satışı için anlaşma imzalandı

Son dakika haberine göre, Batıçim'in yüzde 30 hissesinin Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş'ye satışı için hisse devir anlaşması imzalandı.

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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; hisse devir işlem değeri 774 milyon TL (95 milyon dolar) oldu.

Açıklamada şirketin toplam değerinin 521 milyon doları bulduğu belirtildi.

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Açıklamada yer alan bilgiye göre, İzmir ve Söke’de iki fabrikası bulunan Batıçim'in 2021 için 1.5 milyar lira ciro hedefi bulunuyor.

Çiftay ise maden, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Satışın kesinleşmesi süreci yasal izinlerin ardından sonuçlanacak.

(Reuters)

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