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Bayram 9 gün mü olacak? Açıklama geldi: 6 Nisan ile 14 Nisan arasında…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.03.2024 16:41
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Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlar ‘bayram 9 gün olacak mı?’ diye merak ediyordu. Bu yıl bayram 10-11-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. 9 Nisan Salı günü ise arife. Çalışanlar sadece 8 Nisan 2024 Pazartesi izin alarak 9 gün tatil yapabilecek. Henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi ama turizm sektöründe hazırlıklar 9 gün tatil beklentisi ile başladı.

Bayram 9 gün mü olacak? Açıklama geldi: 6 Nisan ile 14 Nisan arasında…

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Turizmciler, 8 Nisan'ın tatil edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Sektör temsilcileri, kararın erken açıklanmasının sektör için olumlu olacağının altını çiziyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), bayram tatili ile ilgili kararın erken açıklanması için çağrı yaptı. NTV'ye konuşan TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk, bu tür tatillerin önceden belirlenmesinin turizmcilerin daha iyi plan yapmasını sağladığını belitti.

REZERVASYONLARDA SON DURUM

Hükümetin erken davranmasını umduklarını belirten Kuk, Bayram Tatili'nin 9 gün olması durumunda 6 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar tatil süreci ortaya çıkacağını ifade etti.

Avrupa pazarından çok güçlü rezervasyon talebi aldıklarını belirten Kuk, 2024 yılını önceki yılın yüzde 10 üzerinde tamamlayacakları öngörüsünde bulundu.

RUSYA İLE ÖDEMELERDE SORUN YAŞANIYOR MU?

Kuk, turizm sektöründe Rusya ile ödeme veya para transferi konusunda herhangi bir sıkınyı yaşanmadığını açıkladı. Kuk, "Halihazırda böyle bir sorun yok ama dedikodular var. Bize yansımış bir durum söz konusu değil" dedi.

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