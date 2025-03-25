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Bayram alışverişi başladı! Gıdadan uçak biletlerine kadar yoğunluk arttı, '400 milyar liralık satışın gerçekleşmesi bekleniyor'

25.03.2025 11:32
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala e-ticaret sektöründe hareketlilik yaşanırken, bu bayram 400 milyar liralık satış gerçekleşmesi bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, "Ramazan Bayramı döneminde e-ticaret sektöründe 400 milyar liralık satışın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" sözlerini kullandı.

Bayram alışverişi başladı! Gıdadan uçak biletlerine kadar yoğunluk arttı, '400 milyar liralık satışın gerçekleşmesi bekleniyor'

Bayram döneminde tatlı, çikolata, şekerleme ve kahve gibi ürünler talep görürken, hediyelik eşya kategorisinde de artış yaşanıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan Bayramı'na yönelik alışverişlerin e-ticaret sektöründe tüm kategorilerde satışları artırdığını söyledi.

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GIDADAN UÇAK BİLETİNE KADAR YOĞUNLUK ARTTI

Tüketici alışkanlıklarının çevrim içi alışverişe kaymasının yanı sıra iftar sonrası ve sahura kadar alışveriş yapma imkan ve kampanyalarının bayram alışverişlerinde e-ticareti ön plana çıkardığını kaydeden Çevikoğlu, "Bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri, giyim ve ayakkabı alışverişleri en fazla tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Eğitim döneminin ikinci yarıyıl tatiliyle birleşen bayram tatili dolayısıyla insanlar yoğun olarak şehir dışına çıkacak. Bundan dolayı uçak rezervasyonlarında da benzer yoğunluğun olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

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"TEKLİFLER KARŞILAŞTIRARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

Çevikoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çok sayıda sektörde hareketlilik yaşanırken, yüzü gülen sektörlerden birinin de e-ticaret olduğunu dile getirdi. Bayrama özel marka ve pazar yerlerinin kampanyalarıyla alışverişlerde yüzde 30 artış gözlemlendiğini aktaran Çevikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Havaların ısınması ve mevsim geçişiyle birlikte, tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasında indirimlerin yapıldığı Ramazan Bayramı döneminde e-ticaret sektöründe 400 milyar liralık satışın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bayramda ortalama sepet tutarının 1500 lira olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Tüketiciler kendilerine sunulan kampanya ve teklifleri mutlaka karşılaştırarak değerlendirmeli. Alışveriş aşamasında ise hem ürünler hem de satıcılarla ilgili yorum ve değerlendirmeler dikkate alınmalı. Ödeme işlemlerini yaparken ödeme güvenliğiyle ilgili e-ticaret platformları ve ödeme kuruluşlarının uyarıları dikkatle değerlendirmeli. Tüketiciler mutlaka fiyat ve toplam maliyet kontrolü yapmalı ve kampanyalar kapsamındaki tekliflerle kıyaslamalıdır."

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"HEDİYELİK EŞYA KATEGORİSİNDE ARTIŞ YAŞANIYOR"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara da Ramazan Bayramının her yıl olduğu gibi bu yıl da kampanya ve indirimlerle tüketiciler için avantajlı ve hareketli bir dönem olacağını belirterek, "Bu dönemde yüzde 40'lık artışla yaklaşık 350-400 milyar liralık e-ticaret hacmi gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

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Bayram döneminde tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürün gruplarının giyim, ayakkabı ve gıda olduğuna vurgu yapan Özkara, "Tatlı, çikolata, şekerleme ve kahve gibi ürünler büyük talep görüyor. Bunun yanı sıra hediyelik eşya kategorisinde de önemli artış yaşanıyor. Giyim ve aksesuar tarafında da hem kendileri hem de sevdikleri için alışveriş yapan tüketiciler, özellikle kampanya ve indirimlerden faydalanarak alışverişlerini tamamlıyor" şeklinde konuştu.

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Özkara, e-ticaret tüketicilerinin alışveriş yapma biçimleri, beklentileri ve işletmelerin tüm dünyada faaliyet gösterme şekillerinin hızla geliştiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uygun dijital ödeme yöntemlerinin yükselişi sayesinde hem tüketiciler hem de satıcılar her yerde ve her zaman çevrim içi ürün satın alma ve satma konusunda giderek daha rahat hale geliyor. Uluslararası satışların 2030'a kadar yüzde 26 artması ve ülkeler için e-ticaret satışlarının iki kat daha hızlı büyümesi öngörülüyor. Artan tüketici talebiyle birlikte satıcılar çeşitli büyüme fırsatları yakalıyor. Ancak rekabeti uluslararası boyuta taşıyan e-ticaret dünyasında küçük işletmelerin başarıya ulaşması hatta var olabilmesi için değişen trendleri takip etmeleri gerekiyor."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı ramazan ayı
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