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  4. Bayram alışverişinin 'tadı kaçtı'! Fiyatlar iki katına çıktı, 4 kişilik ailenin alışverişi 10 bin TL'yi buluyor!

Bayram alışverişinin 'tadı kaçtı'! Fiyatlar iki katına çıktı, 4 kişilik ailenin alışverişi 10 bin TL'yi buluyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.04.2024 15:56
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala AVM, mağazalar ve semt pazarlarında hareketlilik arttı. Bu sene bayram alışverişi iki katı cep yaktı. Esnaf, bir ailenin giyim maliyetinin 8 ila 10 bin TL arasında değiştiğini söyledi.

Bayram alışverişinin 'tadı kaçtı'! Fiyatlar iki katına çıktı, 4 kişilik ailenin alışverişi 10 bin TL'yi buluyor!

Ramazan Bayramı'na 8 gün kala çarşılarda da hareketlilik başladı. İstanbul'da Eminönü, Mahmutbey, Bakırköy ve Merter'de esnaf bayramdan pek umutlu değil. Geçen seneye göre fiyatlar iki katına çıktı, bir çocuğun giyim masrafı 2 bin lirayı buldu.

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Türkiye gazetesinde yer alan haberine göre, Mahmutbey’de tekstil ürünleri satan bir esnaf, "Eski bayramlar yok tabi, kıyafete ayırılacak bütçeler kısıtlandı. En çok çocuklar için alışveriş yapılıyor. Bugün dört kişilik bir aile her şeyi ile giyinmeye kalksa 8-10 bin lira tutuyor. Bu ekonomik şartlarda çok mümkün olmuyor." dedi.

"BİR ÇOCUĞU GİYDİRMEK 2 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

Bakırköy’de esnaflık yapan Tekin Güvenir de “Geçen yıl 300 liraya sattığımız çocuk kotları bu yıl 600 liraya çıktı. Bugün bir çocuğu giydirmek 2 bin liradan başlıyor” diye konuştu.


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alışveriş bayram fiyat
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