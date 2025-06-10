Bayram dönüşü Merkez Bankası'ndan hamle! Faiz indirimi için işaret fişeği atıldı, artık gözler 19 Haziran'da...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), miktar yöntemli repo ihalesi açtı. TCMB'nin 17 Haziran 2025 vadeli miktar yöntemli repo ihalesinde tutar 100 milyar TL oldu. TCMB, bugün düzenlediği 17 Haziran 2025 vadeli repo ihalesi ile piyasayı 99 milyar 999 milyon 999 bin 883 TL fonladı.

TCMB'nin açtığı ihaleye 648 milyar 945 milyon TL teklif gelirken, basit faiz en düşük yüzde 46,00, ortalama yüzde 46,00, en yüksek yüzde 46,00 oldu.

Bileşik faiz ise en düşük yüzde 58,09, ortalama yüzde 58,09 ve en yüksek yüzde 58,09 olarak belirlendi

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BORSA HAREKETLENDİ

İhalenin açılmasıyla bankacılık hisselerinde yükseliş yüzde 3’e yaklaşırken, sonrasında yüzde 4’ün üzerine çıktı. BIST 100 endeksinde de pozitif seyir sürüyor. Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe 9 bin 557 puanla yükselişle başlamıştı.

Bankalarda artış gün içinde yüzde 4'ün üzerine kadar tırmanış gösterdi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandırırken yükselişine devam etti. Bankacılık endeksi haftayı 13 bin 50 puandan tamamladıktan sonra, yüzde 4'ten fazla yükselerek 13 bin 604 puana yükseldi.

REPO İHALESİ GECELİK FAİZİ NASIL ETKİLEYECEK?

Reuters'ın başvurduğu beş işlemcinin hesaplamasına göre, gecelik failzerin bugün yüzde 49'da oluşmaya devam edecek.

Konu ile ilgili değerlendirme yapan uzmanlar, Merkez Bankası'nın bu kararı ile ilgili fikirlerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Colendi Menkul Değerler Araştırma Analisti Sadullah Çalışır, “TCMB bayram dönüşüne bırakmış. 100 milyarlık repo ihalesi açıldı. Artık %49 üst banda ihtiyacımız yok” yorumunu yaptı.