Bayram ikramiyelerinde geri sayım! 1750 TL'ye mi çıkacak?

Bayram ikramiyesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ramazan bayramı yaklaşırken gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor. Ramazan Bayramı'ndan hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyelerinde henüz net rakamlar açıklanmadı. Bayram başına ikramiye 1750 liraya kadar çıkabilir. İşte 2022 emekli bayram ikramiyeleri ile konuşulan rakamlar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl 100 lira zamlanarak 1100 liraya çıkartılmıştı. NTV'de yer alan habere göre bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşündüğümüz zaman bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıyor. Böylelikle 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesinin nisan ayının son haftasında ödenmesi bekleniyor.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor. Vefat eden sigortalıdan aylık alan hak sahiplerine hisseleri oranında ödeme yapılıyor.

YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek.

HERKESE AYNI ÖDEME

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak.

Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.

