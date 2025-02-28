Bayram ikramiyesi hakkını kaybetmek istemeyenler dikkat, sadece saatler kaldı! O tarih için 'son gün' deyip uyardı

Emekliler bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesine yapılacak zamma ilişkin açıklamaları takip ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa değerlendirmeleri yapacağız" sözlerini kullanmıştı.

BAYRAM İKRMİYESİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Bayram ikramiyesini ise şu anda emekli olan vatandaşlar alabiliyor. Gerekli şartları yeri getirmiş ancak emeklilik dilekçesini teslim etmemiş olanlar için Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, bayram ikramiyesi için enflasyon rakamlarına bakılmasının yeterli olması gerektiğini kaydederek, "Bu yılki hedef enflasyon %24’ü 3000 TL’lik bayram ikramiyesine uyguladığımız zaman 3720 TL oluyor. 2024 yılı ikinci dönem enflasyon verisi olan %15,75 üzerinden bir değerlendirme yapıldığında ikramiye tutarı 3.472,50 TL oluyor" şeklinde konuştu.

Emekli bayram ikramiyesine mutlaka bir artış olması gerektiğini kaydeden Yılmaz, ikramiyelerin 3 bin 500 lira ile 4 bin lira arasında belirleneceğini tahmin ettiğini kaydetti.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli, asgari ücretli ve dar gelirli için 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz' söylemini hatırlatan Yılmaz, "Eğer ikramiyeler yeni dönemde 4 bin TL olursa iki bayramda toplam 8 bin TL yapmaktadır. Yıllık olarak da bütçeye yaklaşık olarak 128 milyar TL gibi bir rakama tekabül etmektedir" dedi.

Bayram ikramiyelerinin ödemesinin 24 Mart ile 28 Mart arasında yapılabileceğini kaydeden Yılmaz, açıklamanın SGK tarafından yapılacağını ifade etti. Kimlerin bayram ikramiyesi alabileceğini de açıklayan Yılmaz, şu cümleleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödeme yapılmaktadır. Ayrıca kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir"

İKRAMİYE ALMAK İÇİN BUGÜN SON!

Mart ayında emeklilik başvurusu yapanların bayram ikramiyesini alamayacaklarını hatırlatan Yılmaz, "Ramazan bayram ikramiyesini almak için 28 Şubat 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesinin verilmesi gerekli" dedi.

Yılmaz, Emeklilik dilekçesinin e-Devlet üzerinden veya kuruma ibraz edilerek verileceğini kaydetti.