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Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? EYT bayram ikramiyesi alacak mı? Kritik genelgede sona gelindi!

30.03.2023 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından uzun zamandır beklenilen EYT düzenlemesi, 28 Şubat tarihi itibarıyla Meclis'ten geçti. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olan, prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanlar ilk maaşlarını Nisan ayında alacak. Kullanıcılar bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ve EYT bayram ikramiyesi konularını araştırıyor. Ramazan Bayramı öncesinde gözler EYT bayram ikramiyesine çevrildi. Peki bayram ikramiyesi ne kadar oldu? EYT bayram ikramiyesi alacak mı?

Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? EYT bayram ikramiyesi alacak mı? Kritik genelgede sona gelindi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesi ile 2 milyon 250 bin kişi için emeklilik süreci 3 Mart günü başladı. SGK müdürlükleri ve e-Devlet yolu ile yapılan emeklilik başvurusunun ardından ilk maaşlar ise emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenmeye başlayacak. 'EYT bayram ikramiyesi alacak mı?' sorusu arama motorlarında araştırılıyor. İşte bayram ikramiyesi tutarı ve EYT bayram ikramiyesi ile ilgili gelişmeler...

EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Mart ayında emekli olan EYT'liler, ilk emekli maaşlarına nisan ayında kavuşacak. Bunun yanı sıra EYT'liler emekli olmaları dolayısıyla işyerlerinden kıdem tazminatı da alacak. EYT'lilere nisan ayında Ramazan Bayramı dolayısıyla da bayram ikramiyesi ödenecek.

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Mart ayında emekli olan EYT'liler nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. BAĞ-KUR'lular ise nisan ayının 25 ile 28 arasında maaşlarına alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak bayram ikramiyesi ödemesi ise 2 bin liraya yükseltildi.

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Bayram ikramiyesi ödemeleri için net bir tarih verilmedi fakat her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram az bir süre kala ikramiyeler hesaplara yatacaktır.

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