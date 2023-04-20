BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Bayram namazı kaç rekattır, kılınışı nasıldır? Diyanet ile adım adım bayram namazı kılınışı

Bayram namazı kılınış şekli ve kaç rekat olduğuna dair araştırmalar yoğunlaştı. Her yıl 2 kez kılınan bayram namazının ilki bu sene 21 Nisan'da kılınacak. Bayram namazını ilk defa kılacak olan yada karıştıran 'Bayram namazı nasıl kılınır?' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. İşte Diyanet'e göre bayram namazının kılınış şekli...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabliyor. Bu sebeple camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını anlatıyor.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır. Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

İŞTE ADIM ADIM RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞ ŞEKLİ:

Ramazan Bayramı namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

1. Rekat

İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

Gizlice Sübhaneke okunur.

Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

İkinci rekate kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

BAYRAM NAMAZINI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.

