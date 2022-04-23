Bayram öncesi 1.100 TL para hesaplarda! Tarih verildi! Dul, yetim, yaşlılık maaşı alanlar da dahil olacak!

Bayram ikramiyesi olarak bilinen ikramiye ödemesi her yıl iki defa hesaplara yatırılıyor. Toplam 12 milyondan fazla kişinin faydalandığı bu paranın miktarı ilk olarak 1.000 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında yapılan zamla bayram ikramiyesinin miktarı 1.100 TL’ye yükseltilmişti. Sadece emeklilerin değil; dul, yetim, yaşlılık maaşı alanların da faydalandığı ödemelerin bu yıl ne zaman yapılacağına ilişkin tarih bilgisi de geldi.

BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliye bayram ikramiyelerinin tarihlerini açıklayarak "Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak." dedi.

Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan’da hesaplara yatacak. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Bayram ikramiyeleri emeklilere, malulen emekli olanlara, dul ve yetim aylığı alanlara verilmektedir. Diğer yandan iş görmezlik geliri alanlar, bu geliri aldığı zaman vefat ederse, ölen kişinin hak sahipleri, ülkemizden kısmi gelir ya da aylık alanlar ve son olarak sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan vatandaşların tamamı bayram ikramiyesi alabilmektedir.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİNDE HANGİ DOSYA ESAS ALINIR?

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılır.

Örnek 1; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.100 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Örnek 2; emekli aylığı ile birlikte %45 meslekte kazanma gücü kaybı oranı üzerinden sürekli iş göremezlik geliri alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren emekli aylığı dosyası üzerinden 1.100 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Emekli veya hak sahibinin vefatı durumunda hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesi varislerine ödenir.



