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Bayram öncesi akaryakıta indirim, zam var mı? Yola bugün çıkacaklar dikkat! İşte 15 Haziran güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.06.2024 10:59
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Geçtiğimiz gün motorin (mazot) fiyatları için gelen zam sonrası Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacak araç sahipleri akaryakıta indirim-zam haberlerini sorguluyor. Peki 15 Haziran Cumartesi Arife günü benzin - mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt litre fiyatları ile haberin detayları…

Bayram öncesi akaryakıta indirim, zam var mı? Yola bugün çıkacaklar dikkat! İşte 15 Haziran güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları petrol fiyatları ve döviz kurları ile yön bulmaya devam ediyor. Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta 3 ayın zirvesini görünce akaryakıta zam gelmişti. Mazot litre fiyatı 1 lira 34 kuruş arttı. Kurban Bayramı arifesinde akaryakıt fiyatları yola çıkacak araç sahiplerinin yakın takibine girdi. İşte il il güncel benzin ve motorin litre fiyatı…

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BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Bayram öncesi ise hem benzinde hem de motorinde şimdilik bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ)

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 40,14 TL
Motorin litre fiyatı: 40,56 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 40,26 TL
Motorin litre fiyatı: 40,65 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TL

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ANKARA
Benzin litre fiyatı: 41,24 TL
Motorin litre fiyatı: 41,63 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TL

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 41,52 TL
Motorin litre fiyatı: 42,00 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL

MOTORİN

Express


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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