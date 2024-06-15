Bayram öncesi akaryakıta indirim, zam var mı? Yola bugün çıkacaklar dikkat! İşte 15 Haziran güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları petrol fiyatları ve döviz kurları ile yön bulmaya devam ediyor. Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta 3 ayın zirvesini görünce akaryakıta zam gelmişti. Mazot litre fiyatı 1 lira 34 kuruş arttı. Kurban Bayramı arifesinde akaryakıt fiyatları yola çıkacak araç sahiplerinin yakın takibine girdi. İşte il il güncel benzin ve motorin litre fiyatı…
Bayram öncesi ise hem benzinde hem de motorinde şimdilik bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 40,14 TL
Motorin litre fiyatı: 40,56 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 40,26 TL
Motorin litre fiyatı: 40,65 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 41,24 TL
Motorin litre fiyatı: 41,63 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 41,52 TL
Motorin litre fiyatı: 42,00 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL