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Bayram öncesi büyük zam! 1 günde bilet fiyatı 750 TL'ye kadar çıkıyor... İşte uçak ve otobüs biletlerinde son durum

14.04.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı öncesi bayramı farklı illerde geçirecek olan vatandaşların uçak bileti ve otobüs bileti araştırmaları sürüyor. Vatandaşlar arasında şehirlerarası ulaşım için hareketlilik artarken bayram öncesi kara ve haya yolu ulaşımına yüzde 40-50 arası zam geldi. İşte otobüs bilet fiyatları ve uçak bilet fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde bilet fiyatı 750 TL'ye kadar çıkıyor... İşte uçak ve otobüs biletlerinde son durum

Ramazan Bayramı yaklaşırken her sene olduğu gibi bu sene de ulaşımda bayram hareketliliği yaşanıyor. Bayramda farklı illerde olacak vatandaşlar bilet fiyatlarını araştırıp ulaşım tercihlerine karar verirken bayramda yolculuk yapacaklar zamlı ulaşım fiyatlarıyla karşılaştı. Peki, bayram öncesi otobüs bileti ve uçak bileti fiyatları ne durumda? İşte detaylar...

BİR GÜN ARAYLA FİYAT DEĞİŞİMİ

Habertürk'te yer alan habere göre; karayolu ulaşımında, bayram öncesi ve bayram haftası arasında fiyatlar yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi. İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak bir otobüs yolculuğunun 13 Nisan Perşembe günü 350 TL olduğu, bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan Cuma günü aynı firmanın bilet fiyatının ise 500 TL'ye çıktığı görüldü. Aynı otobüs biletinde bir gün arayla yüzde 40'ın üzerinde fiyat değişimi yaşandığı dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan yapılacak yolculukta mesafe arttıkça 1 günlük zam oranının da arttığı kaydedildi. 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılacak bir otobüs yolcuğunun 450 TL kadar tuttuğu görülürken, 14 Nisan günü ise bu bilete yüzde 66 kadar zam geldiği ve bilet fiyatının 750 TL'ye çıktığı anlaşıldı. Söz konusu fiyatların ve 1 günlük fiyat değişimlerinin pek çok firmada benzerlik gösterdiği de aktarıldı.

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AKARYAKIT FİYATLARI HEMEN HEMEN AYNI KALDI

Otobüs bilet fiyatları konusunda akaryakıt maliyetinin büyük rol oynadığı biliniyor. Ancak haberde, motorin fiyatlarının son 1 aylık değişimine bakıldığı zaman litre başına fiyatların hemen hemen aynı kaldığının görüldüğü ifade edildi. Verilere göre ise, 1 ay öncesinde yani 14 Mart'ta litre fiyatı 21.63 TL olan motorinin ay içerisinde 19.66 TL'ye kadar ucuzladığı, 11 Nisan itibarıyla da 21.1 TL'ye çıktığı vurgulandı. Son 1 ayda motorin fiyatında 50 kuruşluk bir azalış olduğu kaydedilirken fiyat artışlarının akaryakıt maliyeti kaynaklı olmayabileceğine işaret edildi.

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UÇAK BİLETİ FİYATLARI NE DURUMDA?

Diğer yandan bayram öncesi seyahat edecek vatandaşlar uçak bilet fiyatları konusunda da araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bir havayolu şirketinde 13 Nisan'da İstanbul Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasındaki yolculuğun bedelinin öğlen saatlerinde 1.163 TL olduğu, aynı şirketin 14 Nisan'da ve benzer saatlerdeki aynı güzergahının bilet fiyatının da 13 Nisan'dakiyle birebir aynı olacak şekilde yine 1.163 TL olduğu anlaşıldı. Öte yandan aynı şirketin aynı güzergahta bayram haftasındaki fiyatlarının da 1600 TL'ye kadar çıktığı görülmüş olsa da zam oranının otobüs bileti fiyatlarındaki oranın altında kaldığı kaydedildi.

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Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir'e gerçekleştirilecek olan uçak yolculuğunda bir başka havayolu şirketi tercih edildiği zaman 13 Nisan'da bileti fiyatının 1.024 TL olduğu görülürken 14 Nisan'da aynı yolculuğun fiyatının 1400 TL'ye çıktığı görüldü. Dolayısıyla bu bilete de 1 günde yüzde 40'a kadar zam geldiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

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