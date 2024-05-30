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Bayram öncesi ‘kafalarına göre zam’ yok… Tatile gidecekler dikkat! Otobüs bileti fiyatlarında ‘4 ay' sınırı

30.05.2024 11:53
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Kurban Bayramı öncesinde seyahat planı yapanlar dikkat! Otobüs bileti fiyatları ne kadar, zam gelecek mi? diye merak edenler için Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım açıkladı. Yıldırım şu an otobüs bileti fiyatlarının kampanyalı olduğunu ancak yoğunluğun artması ile fiyatların yükselebileceğini kaydetti. Ancak fiyatların 4 ayda bir belirlenmesi nedeniyle zammın en fazla üst sınıra kadar çekilebileceğinin altını çizdi.

Bayram öncesi ‘kafalarına göre zam’ yok… Tatile gidecekler dikkat! Otobüs bileti fiyatlarında ‘4 ay' sınırı

Bu yıl Kurban Bayramı okulların da kapanacağı hafta olan 15-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ise otobüs firmaları hazırlıklarına başladı. Sektör temsilcileri bayram tatili yoğunluğunun hız kazanacağına işaret ederken biletlerin ise şimdiden tükenmeye başladığını dile getirdi.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, artan seyahatlerin otobüs seferlerini etkileyeceğini söylerken, “Eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran'da sona erecek, 16 Haziran'da da Kurban Bayramı başlayacak. Otobüs seferlerinde yoğunluk 12 Haziran'dan itibaren artacak. Şu an bayram tatili için otobüs biletleri tükenmeye başladı. Bayram tatilinde otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor. Hatta biletlerin gidiş-dönüş olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Bayram tatili dönüşü yoğunluk daha fazla olacak. Yaklaşık 7 milyon yolcunun otobüslerle seyahat edeceğini tahmin ediyoruz” diye değerlendirmede bulundu.

EK SEFER GELECEK

Otobüslere 12-25 Haziran döneminde ek sefer koymak istediklerini belirten Yıldırım, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılması planlanan düzenlemeyle turizm belgeli araçlar da yolcu taşımacılığında kullanılacak. Ek seferler düzenlemek için Bakanlıkça izin verilmesini bekliyoruz” dedi.

"BELİRLENEN FİYATIN SINIRININ ÜZERİNDE BİLET SATIŞI YAPILAMAZ"

Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının 4 aylık süreler için belirlendiğini dile getirerek, "Şu an bilet fiyatlarında bir miktar indirim uygulanıyor. Firmalar, yoğunluk arttıkça biletleri tavan fiyattan satışa sunabilir ama belirlenen fiyat sınırının üzerinde satış yapamaz” diye konuştu.

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TRAFİĞE ÇIKACAKLARA UYARI

Tatil süresince şehirler arası yollarda yoğunluk yaşanacağına işaret eden Yıldırım, trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yıldırım, özellikle otobüs sürücülerinin direksiyon başında telefon kullanmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Araç kullanacak sürücüler yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmamalı. Seyahat edecek vatandaşlar da emniyet kemeri takma konusuna özen göstermeli. Meydana gelen kazalarda yaralanma ve ölümlerin en büyük sebebi emniyet kemeri takılmaması. Emniyet kemeri zaten bir zorunluluk. Yolcularımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini şiddetle tavsiye ediyorum."

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
otobüs bileti
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