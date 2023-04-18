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Bayram öncesi telaş başladı! Artan fiyatlar sonrası... Sakın bu tuzağa düşmeyin!

18.04.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram yaklaşırken tatlı fiyatları yeniden gündeme geldi. Kimisi bayramların vazgeçilmezi baklavayı evde yaparken kimi hazır almaya çalışıyor. Ancak bayram öncesi baklavaya da hile karıştı. Uzmanlar hileli baklavanın hakikisinden ayırt edilmesinin güçlüğünü vurgularken aradaki ince farka dikkat çekti.

Bayram öncesi telaş başladı! Artan fiyatlar sonrası... Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Bayram öncesi vatandaşlar tatlıcıların yolunu tutsa da fiyatlar cep yakıyor. Bunun yanı sıra tatlıya hile karışması da endişe yarattı. Pahalı fiyatlardan kaçınırken hileli tatlının yol açacağı sağlık sorunlarına dikkat çeken Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, aradaki farkın anlaşılmasının fazla mümkün olmadığını belirtti. Cevizli ve Antep fıstıklı baklava fiyatları da geçen yıla oranla önemli ölçüde arttı.

MALİYETİNE SATIYORLAR!

Tatlıya neden hile karıştığına ilişkin konuşan Toprak, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Maalesef ekonomik nedenlerle bu işler gerçekleşiyor. Birtakım kişiler ucuz ürünleri merdiven altı işletmelerde üretim tarihi, son tüketim tarihine dikkat etmeden, işletme kayıt onay belgesi olmadan, neredeyse tamamen maliyetine üretip yurttaşa sunmaya başladı.

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FARKI ANLAMAK MÜMKÜN MÜ?

"Ne yazık ki bakınca anlamak çok fazla mümkün değil. Taklit, tağşişlerin büyük çoğunluğunu anca analiz yaparak anlayabiliriz. Ancak bir fiyat parite, matematik hesabıyla algılayabiliriz."

'BEN GURMEYİM' DİYORSANIZ...

Hileli baklavayla hakikisi arasında fark olup olmadığına ilişkin Toprak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle Antep fıstıklı baklavalarda rastladığımız bir durum bu. Antep fıstığı yerine öğütülmüş yer fıstığı ve ne yazık ki gıda boyası eklenerek yapılabiliyor. 'Ben gurmeyim' diyorsanız belki anlayabilirsiniz ama onun dışında çok mümkün değil."

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DİKKAT! SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Cevizli baklavada hilenin nasıl gerçekleştiğini anlatan Toprak şunları söyledi:

"Şeker fiyatları oldukça yükseldiği için çoğunlukla fruktoz şurubu, glukoz şurubu dediğimiz nişasta bazlı şekerlerin kullanımı artmaya başladı, hem kullanımı kolay hem de daha ucuz olduğu için. Buna da dikkat etmek lazım. Yendiğinde boğazda yakma hissi bırakıyorsa muhtemelen nişasta bazlı şekerler kullanılıyordur. Bunun sürekli kullanımında pankreas ve karaciğerle ilgili ciddi sıkıntılar yaratıyor. Normal şekere göre diyabet oranı daha da artıyor."

BİR TEPSİ BAKLAVA NE KADAR?

Esnaf Akın Çakır ise fiyatlarla ilgili şunları aktardı:

"Bir tepsi fıstıklı baklava ortalama 750 lira civarında. Kilosu 250 lira bandında, 300'e kadar çıktığı veya geçtiği de oluyor. Bazı baklava çeşitlerinin de fiyatı 450-500 arasında değişiyor. Fiyatlar geçen yıla oranla yüzde 35 arttı."

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